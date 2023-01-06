ГУР Украины: Кремль может готовить ядерные провокации в Беларуси
- 6.01.2023, 18:25
Военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.
Российский диктатор Путин рассматривает возможность осуществления ядерных провокаций во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Юсов заявил, что исключать угрозу ядерного удара со стороны России нельзя и что ГУР располагает информацией, что временно оккупированный Крым и территория Беларуси, которая находится под фактическим контролем Кремля, рассматриваются Путиным как возможные площадки для осуществления провокаций с использованием ядерного оружия.
«Вся такая информация отслеживается», – сказал Юсов.
2 января представитель ГУР сказал, что военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.