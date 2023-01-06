ГУР Украины: Кремль может готовить ядерные провокации в Беларуси 6.01.2023, 18:25

Военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.

Российский диктатор Путин рассматривает возможность осуществления ядерных провокаций во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Юсов заявил, что исключать угрозу ядерного удара со стороны России нельзя и что ГУР располагает информацией, что временно оккупированный Крым и территория Беларуси, которая находится под фактическим контролем Кремля, рассматриваются Путиным как возможные площадки для осуществления провокаций с использованием ядерного оружия.

«Вся такая информация отслеживается», – сказал Юсов.

2 января представитель ГУР сказал, что военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.

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