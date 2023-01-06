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Подоляк: Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS

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  • 6.01.2023, 18:36
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Подоляк: Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS

Передача Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности ВСУ.

Решение партнеров по передаче Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности Вооруженных сил Украины. Однако точку в демилитаризации РФ поставят дальнобойные ракеты ATACMS или их аналоги.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк приветствовал решения США, Франции и Германии. Он заявил, что дополнительные системы Patriot помогут «закрыть небо» над Украиной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

- Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги, - отметил Подоляк.

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