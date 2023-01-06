Подоляк: Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS 1 6.01.2023, 18:36

5,252

Передача Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности ВСУ.

Решение партнеров по передаче Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности Вооруженных сил Украины. Однако точку в демилитаризации РФ поставят дальнобойные ракеты ATACMS или их аналоги.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк приветствовал решения США, Франции и Германии. Он заявил, что дополнительные системы Patriot помогут «закрыть небо» над Украиной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

- Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги, - отметил Подоляк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».