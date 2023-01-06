Какой будет погода на выходных 6.01.2023, 18:45

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Подробный прогноз по Беларуси на 7-9 января.

7 января погоду Беларуси будет определять холодный антициклон с центром над Смоленской областью, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается :облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по Брестской и Гродненской областям временами снег, ночью умеренный, днем небольшой. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от -3.. -8°С, по юго-западу до -22°С по северо-востоку, по северо-восточной половине республики местами -23.. -25°С. Максимальная температура воздуха днем -8 ..-14, по северо-востоку до -16°С, в юго-западных районах -1.. -7°С.

8 января сохранится влияние холодного антициклона, центр которого переместится на Курскую область. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу страны небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -20 °С по востоку республики, местами по Могилевской и Витебской областям до -23°С; максимальная днем -5…12°С, по северо-востоку местами до -14°С, в юго-западных районах -4.. +2°С.

9 января ночью территория республики еще будет находиться на западной периферии холодного антициклона, а днем с Западных Карпат прогнозируется перемещение системы фронтов, в результате чего юго-западные районы Беларуси окажутся под влиянием теплых воздушных масс. Ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздухаминимальная ночью -6.. -13°С, по северо-востоку при прояснениях -14 ..-19°С, по юго-западу -5.. +1°С; максимальная днем от +5 °С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны.

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