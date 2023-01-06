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На суде по «делу Вясны» задержали российскую правозащитницу

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  • 6.01.2023, 18:55
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На суде по «делу Вясны» задержали российскую правозащитницу
Екатерина Яньшина

Сегодня ей присудили 15 суток.

Правозащитница и журналистка, которая сотрудничает с «Мемориалом», Екатерина Яньшина приехала на суд по «делу Вясны» в качестве независимого наблюдателя. Вчера, сразу после окончания судебного заседания, на выходе из зала суда ее задержали несколько человек и завели в служебное помещение «для беседы», пишет nashaniva.com.

Яньшину обвинили в нарушении порядка во время заседания — девушка делала фото и вела трансляцию.

Утром 6 января стало известно, что ночь Екатерина провела в ИВС. Сегодня судья Татьяна Мотыль назначила россиянке 15 суток административного ареста по статье о «мелком хулиганстве» (19.1. КоАП РБ).

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