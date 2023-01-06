В какую игру играет Эрдоган 2 Владимир Огрызко

6.01.2023, 19:09

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Глава Турции продолжает играть на двух шахматных досках одновременно.

5 января президент Украины Владимир Зеленский разговаривал c главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед этим Эрдоган звонил Путину. О чем это говорит?

Я оцениваю очередной шаг турецкого «арбитра» так, что Реджеп Тайип Эрдоган продолжает играть на двух шахматных досках одновременно. И пытается выиграть на обеих. Так, я думаю, могут делать только гроссмейстеры мирового уровня. При всем уважении к Эрдогану, он пока на такое качество игры не тянет: и возможности не те, да и другими игроками эти ходы читаются очень однозначно.

Это игра для того, чтобы с одной стороны, извините за это слово, запудрить мозги Путину, в частности, разговорами о каких-то газовых хабах. Специалисты, которые в этом разбираются, говорят, что это — профанация. Никакого газового хаба Турция никогда сделать не может. Ибо нечем, некак и не для кого. Ибо те объемы, которые идут через Турцию, хабом называться никак не могут. Но Эрдоган продает эту басню Путину, а тот, в силу своей «мудрости», ее съедает и очень благодарит его.

То есть Эрдоган работает для того, чтобы выиграть какие-то баллы для себя. Мы не забываем, что в этом году в Турции выборы, к которым Эрдоган подходит со многими неизвестными моментами и шаткой позицией. Для внутриполитического употребления ему так же нужны какие-то победы, успехи, иллюзия чего-нибудь. Вот он выбрал иллюзию миротворца, посредника, прекрасно понимая, что переговоров с Путиным не будет, потому что это военный преступник. С ним никто за один стол не сядет.

Председатель СНБО Алексей Данилов сказал, что в настоящее время заместитель главы администрации Путина — Дмитрий Козак — ездит, встречается с европейскими политиками, склоняя их к участию в подписании мирных соглашений вроде Минска-3. Но что с того? Поедет Козак или другой представитель администрации, поговорит с второ- или третьестепенными представителями в тех или иных странах. И что? Лидеры этих стран четко и ясно говорят: нет. Вот президент Франции Макрон: говорит о переговорах, о гарантиях безопасности для РФ и дает Украине легкие танки. Это значит, что опять же для каких-то своих целей он может выступать в роли миротворца, но реально помогать Украине побеждать врага.

Поэтому это сродни предсмертным конвульсиям, когда хватаются за все.

С одной стороны, угрожают ядерной дубинкой, с другой стороны, бегают по столицам и где-то кого-то пытаются [убедить] в том, что нужны какие-то мирные переговоры, через кого-то пишут какие-то статьи… Это все, что уже не действует. Ибо Путин перешел все возможные красные линии, и на Западе это поняли.

Поэтому давайте не будем переоценивать все эти вещи. Они будут. Безусловно, еще будут попытки убедить Запад, что Украина должна остановиться на тех границах, которые сегодня находятся под контролем войск РФ. Видите ли, Путин тоже заявляет, что мы за переговоры, серьезные переговоры, но только с признанием со стороны Украины новых территориальных реальностей и всех наших прихотей. О чем это говорит? Это говорит о неадекватности.

Поэтому давайте не будем на это реагировать слишком серьезно, но принимать во внимание и противопоставлять этому только одно: продолжать убеждать наших западных партнеров в том, что последние преграды на поставку оружия должны быть сняты и нынешняя Россия не должна больше существовать на карте мира, ибо она представляет угрозу для всех, включая Париж, Берлин и Вашингтон.

Вадим Огрызко, «Новое время»

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