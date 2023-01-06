Украина ответила на обиды белорусских пограничников 6.01.2023, 19:21

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Представитель ГПС заявил, что оккупантов в Украине ждет смерть.

В Украине ответили на обиды белорусских пограничников. Как писал сайт Charter97.org, последние пожаловались на «оскорбительные» и «угрожающие» жесты украинских военных на границе.

«Пусть они знают, что их здесь не ждут, а их здесь ждет именно то, что происходит с российскими военными — смерть, — заявил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. — ...Собственно, белорусские пограничники должны четко понимать, что они в первую очередь поддерживают Россию в войне против Украины, и это они 24 февраля открыли свои границы для подразделений российской армии, которые находились на территории Беларуси, хотя перед тем они всячески уверяли, что этого не допустят».

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что и сейчас существует вероятность присоединения Беларуси к полномасштабной войне на стороне России:

— Если белорусы рискнут перейти границу, их будут уничтожать наши защитники, потому что все, кто придет к нам с войной, получат должный ответ на свои агрессивные действия.

Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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