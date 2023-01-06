Церковь Железного креста Алексей Малютин

6.01.2023, 19:30

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Алексей Малютин

От московского патриархата побежали все, кто только мог

До 2022-го западный христианский мир вдохновлялся «Богословием после Освенцима» — попытками объяснить, как из недр 1000-летней христианской цивилизации выросли нацистские концлагеря и Холокост. В православной традиции не было своего опыта осмысления того, почему «народ-богоносец», «катехон», тысячами разрушал храмы и миллионами уничтожал соотечественников. Рубиконом для этой традиции стали Буча, Ирпень, Изюм, сотни других украинских городов и сел, где в уходящем году были разрушены храмы и убиты мирные люди — в основном православные по своей идентичности. Эта война если и не обернется крахом православной цивилизации, то оставит в ней глубочайший разлом, контуры которого обрисовал Вселенский патриарх Варфоломей. Указав на параллель между «мессианством» Третьего Рима и идеологией Третьего рейха, он возложил на своих бывших собратьев из РПЦ ответственность за идейное обоснование нынешней агрессии.

Рай не для миротворцев?

Современная Московская патриархия стала плодом «конкордата», заключенного 4 сентября 1943 года Сталиными с тремя «красными» митрополитами — Сергием, Алексием и Николаем. В начале своей истории эта организация усердно воспевала «Богоданного вождя», потом была инструментом «миролюбивой внешней политики» СССР, религиозно оправдывая тоталитарную идеологию коммунизма. С таким историческим багажом РПЦ вошла в эпоху Путина, апофеозом которой стал 2022-й. И если предыдущий патриарх Алексий II, возглавивший РПЦ в перестроечные времена, позволял себе элементы самостоятельности, протестуя против первой чеченской войны, то нынешний патриарх Кирилл ни на миллиметр не отклоняется от «генеральной линии». Тезис Путина о том, что россияне, погибшие на войне, «попадут в рай», Кирилл развил в своей проповеди этой осенью. Он заверил, что гибель на фронте «смывает все грехи, которые человек совершил», это самая прямая дорога в рай. Не исполнение заповедей, не молитва и пост, не дела милосердия…

Иная точка зрения, исходящая из евангельского «Блаженны миротворцы», почти не слышна в недрах РПЦ. В самые первые дни войны клирики патриархата опубликовали открытое письмо с призывом к примирению и прекращению огня. Постепенно под ним набралось 280 подписей священников и диаконов, значительная доля которых служит за пределами РФ. Некоторые его подписанты были запрещены в священнослужении, а на иных обрушились репрессии российской судебной системы. Так, в Казани был оштрафован иерей Глеб Кривошеин, вся «вина» которого заключается в подписи под письмом.

Среди «альтернативных» православных церквей в России выраженно антивоенную позицию заняла лишь Русская Православная Церковь Заграницей.

(Синод митрополита Агафангела — РПЦЗ(А)). Против ее клириков возбуждаются уголовные дела — в частности, иеромонаху Иоанну (Курмоярову), переехавшему в РФ из Украины и находящемуся в СИЗО, грозят десятью годами лишения свободы.

В этом году в России выносились приговоры за демонстрацию плакатов с цитатами из Библии (типа «Не убий») как дискредитирующими ВС РФ.

Всадники Апокалипсиса

Постепенно первоначальные лозунги войны — аморфные и недостижимые — были отброшены. На место «денацификации» и «демилитаризации» Украины пришла ее «десатанизация», то есть то самое «московское мессианство», о котором говорил патриарх Варфоломей. Презентации новой доктрины были посвящены Всемирный русский народный собор в храме Христа Спасителя и региональные мероприятия под эгидой РПЦ, типа ставропольского форума «Священная война. Преображение России». В День народного единства, 4 ноября, экс-президент Медведев от имени Кремля призвал на полях сражений «остановить верховного властелина ада».

Согласно конспирологическим теориям, властелин ада, сатана, действует через своих тайных служителей, заседающих не то в мировом правительстве, не то в масонских ложах. На них намекал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей, посвященных переосмыслению «СВО». Он призвал спасать Россию «от самых могущественных сил, господствующих сегодня над большинством стран мира». Сакрализация военных действий в рамках этой «концепции» достигается за счет увеличения числа жертв.

Теоретик всенародного жертвоприношения — близкий к Кремлю и патриархии «православный» евразиец Александр Дугин, который, по некоторым версиям, попытался уподобиться Отцу Небесному, благословляющему голгофское жертвоприношение Своего Сына. Логика Дугина инфернальна, но она идеально резонирует с логикой всей «СВО» — насколько бессмысленной, настолько и беспощадной. «Мы проламываем нашими мертвыми какую-то непробиваемую стену, — утверждает Дугин. — Когда закончим, из пролома польется такой сладкий, такой чистый свет, что… все воскреснут». Принуждение Христа ко Второму пришествию?

Богословие войны

По контрасту с «жертвоприносительным» пафосом присутствие РПЦ в воюющих российских войсках выглядит более чем скромно. По свидетельству духовника Союза православных братств игумена Кирилла, за первые восемь месяцев «СВО» линию фронта со стороны ВС РФ посетило всего пять священников. Большинство из них оттуда не вернулись. Самой громкой жертвой стал настоятель храма при штабе ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе протоиерей Михаил Васильев, погибший в начале ноября под Херсоном. За несколько дней до гибели он выступил на православном телеканале «Спас» с призывом к российским матерям активнее отдавать своих сыновей на спецоперацию. На полях Украины полегли также священник Анатолий Григорьев из Татарстана и протоиерей Евфимий Козловцев с Урала.

Эталонным проповедником «богословия войны» стал настоятель храма при МГИМО протоиерей Игорь Фомин, выпустивший в партнерстве с Борисом Корчевниковым пять серий пропагандистского фильма «Война и Библия».

Главная его идея — возвращение к Ветхому завету, точнее — к эпохе, когда иудейский народ завоевывал Землю Обетованную, истребляя жившие там племена.

«Пойди и вырежи, уничтожь народ», — восклицают создатели сериала. Они уверены, что в наше время «послужить Богу» нужно, убивая украинцев. Как тут не вспомнить пророчество Иисуса Христа: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Иоан. 16:2)?

В медиапространстве от лица РПЦ оправданием войны занимаются архиепископ Сыктывкарский Питирим (Волочков), епископ Скопинский Питирим (Творогов), гражданин Франции и епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), протоиерей Артемий Владимиров, заслуженный профессор Алексей Осипов и бежавшие из Украины протоиереи Андрей Новиков и Андрей Ткачев. Последний особенно усерден в разжигании ненависти к бывшим соотечественникам: «Любой подонок и казнокрад — духовный украинец… Урод при власти — украинец… Сволочь, отдавшая язык в аренду сатане, — это украинец».

«Мы привлечем президента Путина и иных лиц к ответственности в соответствии с международным правом», — пообещали 12 декабря лидеры государств Большой семерки. Судя по тому, что в 2022 году против ряда деятелей РПЦ во главе с патриархом — впервые в истории! — были введены западные санкции, грядущий трибунал не обойдет вниманием религиозные организации и священнослужителей, причастных к агрессивной пропаганде.

Конфессии по разные стороны

РПЦ — не единственная в ряду таких организаций. Однозначно поддержал «СВО» предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов), за что поплатился потерей своей украинской епархии и разрывом с митрополией в Румынии. Более взвешенную позицию заняла другая ветвь старообрядцев — Русская древлеправославная церковь, которая выбрала тактику молчания.

Лидеры российских мусульман и буддистов однозначно встали на сторону Путина, а иудаисты во главе с главным раввином Федерации еврейских общин России Берлом Лазаром выступают против эскалации военных действий. Председатель Раввинского суда России и стран СНГ Пинхас Гольдшмидт вынужден был из-за своей антивоенной позиции переехать в Израиль. С призывами прекратить военные действия и захват чужих территорий выступали также российские баптисты и католики.

Накануне нынешнего Рождества группа православных, католических и протестантских служителей и активистов из России издала антивоенную декларацию, вновь призвав церковное руководство (прежде всего, РПЦ) не игнорировать очевидные заповеди Божии о ненасилии и отказе от мести. «Участие в этой войне на стороне агрессора для христианина недопустимо, — говорится в документе. — Мы не согласны с тем, что патриотизм выражается в слепой преданности правительству и безотчетной любви к государству и государю… «Ищите прежде Царства Божьего и правды его, а всё остальное приложится вам» (Мф. 6:33)… Для христиан России «ближними» в эти дни являются страдающие жители Украины».

«Депатриархизация» Украины

В своей «исторической лекции» 21 февраля Путин говорил о намерении защитить УПЦ МП. Спустя три месяца, 27 мая, на соборе в Киеве эта церковь категорически осудила действия РФ и полностью отмежевалась от Московского патриархата. На территории, подконтрольной властям Украины, не осталось ни одного прихода, напрямую подчиненного Московскому патриархату, который, в свою очередь, неканонически захватил епархии Крыма и часть епархий Донбасса.

Уже 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Березовский) осудил вторжение, уподобив его греху библейского Каина, убившего своего брата Авеля. 27 февраля Онуфрий просил Кирилла заступиться перед Путиным за расстреливаемый православный народ Украины и его святыни, а затем прекратил свое участие в работе синода РПЦ. «Гибнут ни в чем не повинные мирные люди, гибнут дети. В оккупированных городах насилуют женщин, отбирают и уничтожают имущество людей, пытают и убивают мирных граждан, — писал патриарху митрополит Харьковский Онуфрий. — В полуразрушенных и уцелевших храмах с первых дней войны укрываются люди».

Видя позицию патриарха, одна за другой епархии Украины перестали о нем молиться, за что Кирилл пригрозил украинским архиереям наказанием не только в загробной, но и в земной жизни.

Это наказание даже можно измерить: по меньшей мере 109 украинских монастырей и храмов получили значительные повреждения за эти десять месяцев, писала The New York Times. Значительные повреждения получила Святогорская лавра в Донецкой области, несколько месяцев находившаяся на самой линии фронта, погибли монахи и клирики.

«Русский мир» оставил и глубокую внутреннюю травму в украинском православии. Еще весной были задержаны первые клирики УПЦ МП, которые служили наводчиками для российских войск или диверсантами. «Творческая» пропаганда «русского мира» прямо в Киево-Печерской лавре спровоцировала в середине ноября волну обысков и других следственных действий СБУ в объектах УПЦ МП, которые принесли хоть и не очень обильный, но довольно интересный улов. По итогам «контрразведывательных мероприятий» был помещен под домашний арест один митрополит УПЦ МП, еще несколько подпали под санкции, а главное — «обезврежен» спонсор церкви, диакон-миллиардер Вадим Новинский. Активизировался переход общин УПЦ МП в автокефальную и точно никак не связанную с Москвой Православную церковь Украины (ПЦУ), а Верховная Рада рассматривает законопроекты, направленные на полный запрет Московской патриархии в стране.

Символической стала замена главного украинского чиновника по делам религий: вместо умеренной сторонницы УПЦ МП Елены Богдан госслужбу по этнополитике и свободе совести возглавил 18 декабря религиовед Виктор Еленский, известный своим неприятием Московской патриархии. Отношения РПЦ со своим бывшим украинским филиалом стали гибридными. В июне патриарх Кирилл создал комиссию, которая готовила «отлучение от церкви» всех украинских приходов, но потом свою позицию смягчил. РПЦ четырежды откладывала созыв своего Архиерейского собора (который нелегитимен без украинских епископов), нарушив установленную уставом периодичность таких соборов — раз в четыре года. Теперь, с формальной точки зрения, часть органов высшего управления РПЦ вне закона, поскольку истек срок их полномочий, а новые сформировать может только собор. Вопрос о новой дате созыва собора, как говорят в патриархии, уже не будет ставиться «до окончания СВО».

Мировое христианство против РПЦ

УПЦ МП — крупнейшая потеря Московской патриархии в уходящем году, но от поддержавшей войну РПЦ разбегаются вообще все, кто может. Видя нравственное и политическое бессилие патриарха Кирилла, лидер мирового православия патриарх Константинопольский Варфоломей еще в мае призвал его уйти в отставку и не позорить некогда доброе имя русского православия. Предстоятель Финляндской православной церкви также втуне взывал к Кириллу: «Проснитесь и осудите это зло… Вспомните свои обеты епископа и патриарха, данные перед Богом, и то, что за них придется отвечать перед Всевышним». Попытки оправдать «СВО» осудили православные церкви Болгарии, Румынии, Польши, Грузии и Америки, протестантские лидеры во главе с архиепископом Кентерберийским, Всемирный совет церквей.

Такого уровня международной изоляции у РПЦ не было даже в конце 1930-х годов.

На этом «соборном» фоне вызывает вопросы позиция папы римского Франциска — в прошлом аргентинского кардинала Хорхе Бергольо, верного традициям своего родного ордена иезуитов. В качестве главной цели 2022 года понтифик выбрал начало переговоров между РФ, Украиной и ЕС в Ватикане. Для их подготовки он планировал посетить Москву и Киев (именно в такой последовательности). Визит сначала планировался на май, потом на июнь, потом на август, но в результате не состоялся вовсе. Нарушая протокол, папа лично пошел в посольство РФ при Святом престоле, а затем не уставал признаваться в любви к русскому народу. Наиболее скандальным его заявлением в этом контексте стали слова из интервью иезуитскому журналу в ноябре: «Самыми жестокими [в «СВО»] являются, пожалуй, выходцы из России, не принадлежащие к русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее». Позже Ватикан извинился за эти слова, но они вполне гармонируют с высказываниями Франциска на «русскую тему». Он утверждал, что НАТО «лаяло у ворот России», а помощь Украине оружием ведет лишь к эскалации конфликта и умножению числа жертв. Вместе с тем понтифик стал автором главного церковного мема года, когда назвал Кирилла «алтарным мальчиком Путина»…

Опередив Украину, Латвия стала первой страной мира, законодательно запретившей РПЦ. В сентябре парламент страны принял закон, обязывающий Латвийскую православную церковь выйти из подчинения Москве. После некоторых колебаний позицию патриарха Кирилла осудил и его наместник в Эстонии митрополит Евгений (Решетников). Это было условием сохранения его вида на жительство и статуса предстоятеля Эстонской апостольской православной церкви. Более запутанная ситуация сложилась в Литве, где глава местной епархии РПЦ митрополит Иннокентий (Васильев) вначале «решительно осудил» действия РФ, а затем наказал священников, проявлявших антивоенную активность. В результате в стране, территория которой исторически была частью Киевской митрополии Константинопольского патриархата, наметились контуры раскола православия на константинопольскую и московскую юрисдикции.

Оштрафованный за призыв к миру, произнесенный с амвона сельского храма в костромской глубинке, священник Иоанн Бурдин считает происходящее в 2022 году результатом массовой одержимости, способность к которой народ России уже демонстрировал на некоторых этапах истории ХХ века. Верный признак одержимости — сакрализация явного греха, когда казни мирных жителей, «грабеж и захват чужих территорий объявляются священной войной». Мировое христианство в ступоре: оно не ожидало, что «крупнейшая православная страна» вернется к доктрине «священной войны», не имеющей какого-либо практического или рационального смысла, «спустя 750 лет после последнего крестового похода». «Проклятие за это ложится на всех. Не только на тех, кто отдавал приказ, но и на всех, кто одобрил или промолчал», — очевидная истина из уст сельского священника, о которой не может сказать его патриарх.

Алексей Малютин, «Новая газета Европа»

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