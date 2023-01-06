Юрист: В Беларуси узаконили контрабанду 6.01.2023, 19:59

Каковыми будут последствия серого импорта для белорусов?

Власти Беларуси узаконили параллельный импорт. Соответствующий закон опубликовали на сайте Национального правового интернет-портала. Эти меры действительно помогут избежать дефицита, но какой ценой? Будет ли от этого польза обычным гражданам? «Белсат» попытался ответить на эти вопросы.

Закон, который одобрил Александр Лукашенко, предусматривает возможность импорта в Беларусь продукции без согласия производителей и правообладателей. Это и компьютерные программы, и фильмы, и музыка, а также товары, «существенно важные для внутреннего рынка». Что здесь имеется в виду, пока неизвестно: правительство еще должно определить, что будет считаться «существенно важной» продукцией и какие государственные органы будут составлять соответствующий список.

В законе также упоминается вознаграждение для правообладателей. Эти деньги предполагают перечислять на специальный банковский счет патентного органа. Если правообладатель не обратится за деньгами в течение трех лет, то средства направят в государственный бюджет. Размер этого вознаграждения позже определит Совет Министров.

В законе параллельный импорт обосновывается целями «развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни, создания условий для цифрового развития и функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры», а также стремлением предотвратить дефицит.

Из-за войны многие компании отказались от сотрудничества с Россией и Беларусью и ушли с рынков двух стран, крупные голливудские студии отказались от проката своих лент. Журналисты насчитали 142 бренда, которые покинули Беларусь. Отдельные компании вроде бы и остались, но не совсем: например, официальные магазины «Apple» до сих пор в Минске работают, но новую модель iPhone, которую презентовали в сентябре, в Беларусь не привезли.

Никакой гарантии и официального ремонта

Юрист, советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк в разговоре с изданием назвал этот закон легализацией контрабанды. Он сказал, что у правообладателей есть механизмы, чтобы наказать белорусское государство за серый импорт, но заниматься этим никто не будет.

«Рынок Беларуси сегодня – менее 9 миллионов не очень состоятельных потребителей, плюс репутационные риски, плюс санкции. В общем объеме продажи наш рынок может составлять каких-либо 0,5%. Поэтому мы для них не очень интересны. Специально никто не будет напрягаться, чтобы полностью перекрыть кислород и закрыть любую возможность приобрести ту же одежду «Zara» или «H&M», – полагает Кирилюк.

Он отметил, что хотя у белорусов и будет возможность купить, например, новую модель iPhone, но о гарантии или официальном ремонте можно забыть.

«Просто будут возить в сумках – да и все. Потеряет от этого, конечно, потребитель, ведь то, что завезено с нарушениями правил производителя, не имеет никакой гарантии, никакой защиты, никаких возвращений, никаких страховок, замен, официального ремонта и сервиса», – заметил юрист.

Отношения отравлены надолго

Собеседник издания подчеркнул, что «правительство здравой личности» стремится к тому, чтобы контрабанды не было, чтобы граждане получали качественный и безопасный товар и чтобы права потребителей были защищены. Тогда как в случае с параллельным импортом повышается вероятность банально приобрести подделку.

«Для нынешнего правительства, к сожалению, актуален не расцвет белорусов, а тупо – удержание власти. Фактически, они легализуют контрабанду. Тогда как нормальные правительства заинтересованы в работе официальных магазинов и дилеров. В интересах самих белорусов добиваться того, чтобы получать у себя полный сервис всех товаров и услуг, что предлагает мир. На это нужно создавать хорошие условия, что с нынешним правительством вряд ли возможно», – констатировал Михаил Кирилюк.

По мнению Кирилюка, нелегальный импорт надолго отравит отношения Беларуси с цивилизованным миром: репутация бывает страшнее санкций.

«Если ты под санкциями, но хорошая репутация, могут стараться помочь как-то. Если же ты имеешь репутацию пиратов, то даже если санкции отменят, работать с тобой еще долгое время не будут. Репутационные потери для экономики могут быть хуже санкций. «McDonald’s» ушел же не из-за санкций, а из-за репутации», – отметил юрист.

Он пояснил, что любой специалист международного консалтинга в своем отчете сейчас напишет о Беларуси: здесь не защищают интеллектуальную собственность.

«Из таких отчетов инвесторы делают выводы, с кем работать и куда вкладывать деньги. В результате будут приходить инвесторы, которых это не пугает, вроде братьев Каричей. Этот имидж Сомали – перспектива для белорусов на долгий срок», – подытожил Кирилюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».