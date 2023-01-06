В двух местах в Минске нашли кости четырех человек 9 6.01.2023, 20:20

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Их нашли коммунальщики.

В один день в двух районах Минска коммунальщики, которые проводили ремонт инженерных сетей, вырыли человеческие кости, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.

В Ленинском районе обнаружены кости двоих людей и в Первомайском двоих, а рядом кружка и два окуляра от очков. И там и там поработали следственно-оперативные группы. После проведения медико-криминалистических экспертиз специалисты смогут ответить на вопрос о давности этих захоронений.

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