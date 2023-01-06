В двух местах в Минске нашли кости четырех человек

В двух местах в Минске нашли кости четырех человек9
- 6.01.2023, 20:20
- 7,450
Их нашли коммунальщики.
В один день в двух районах Минска коммунальщики, которые проводили ремонт инженерных сетей, вырыли человеческие кости, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.
В Ленинском районе обнаружены кости двоих людей и в Первомайском двоих, а рядом кружка и два окуляра от очков. И там и там поработали следственно-оперативные группы. После проведения медико-криминалистических экспертиз специалисты смогут ответить на вопрос о давности этих захоронений.