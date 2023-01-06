В Москве горело здание российского МИД 5 6.01.2023, 20:24

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Видеофакт.

Вечером 6 января в здании российского МИД произошел пожар. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МЧС.

Возгорание, как утверждают российские медиа, произошло на площади 2 кв метра произошло в 17:20, в 17:43 его полностью ликвидировали.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что в подвале одного из корпусов министерства сработала пожарная сигнализация. При этом она опровергла информацию о возгорании в рабочих помещениях.

Ранее сайт Charter97.org писал, что на Ростовской АЭС в РФ произошел пожар.

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