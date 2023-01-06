Какие переговоры Украине предлагает Путин 1 Виталий Портников

6.01.2023, 20:28

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Виталий Портников

Настоящий гоголевский сюжет.

Необычные рождественские праздники — первое Рождество войны. Даже Владимиру Путину пришлось обратить внимание на то, что война, которую Россия начала против Украины в феврале прошлого года, добралась до Рождества и объявить «перемирие», которое в Украине было воспринято как настоящее издевательство. Западные лидеры, между тем, обвинили российского президента в том, что он хочет обеспечить передышку собственной армии, а вовсе не позволить мирным жителям Украины — тем, кого он беспрестанно обстреливает, лишает света, воды и тепла — спокойно встретить праздник. Вот и весь эффект показного путинского «миролюбия».

Интересно, как в прошлом феврале он представлял себе эти рождественские праздники? Собирался встречать их в Киеве? Ничего фантастического в этом намерении не было. Почему бы Путину было не поехать на праздник в захваченный Киев, столицу одной из стран Союзного государства? Или к январю 2023 года никакой Украины уже и не было бы вовсе, во всех ее регионах были бы проведены «референдумы» о присоединении к России, и Путин просто приехал бы в одну из российских областей, имеющую важное значение для общей русской истории? На молебен в Лавру, который отслужил бы патриарх Кирилл. Настоящий гоголевский сюжет, Вий ХХІ века! «И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви…»

Теперь все эти мечты и намерения — история в условном наклонении. Киев выстоял, Украина продолжает войну с захватчиками и рассчитывает на освобождение своих захваченных территорий, а вовсе не на приезд Путина. Сам российский президент объявляет перемирие на 36 часов и подчеркивает, что готов к переговорам. Только вот эти переговоры по-прежнему должны подразумевать согласие Киева с «территориальными приобретениями» России и фактический отказ от сопротивления. Рождественского чуда не произошло.

Уничтоженная российская техника заблокировала улицу Вокзальную в городе Буча под Киевом. Российским войскам не удалось окружить или захватить столицу Украины, и в конце концов они отошли из региона

У Путина все те же намерения, что и почти 10 месяцев назад. Он хочет, чтобы Украина легитимизировала акт своего изнасилования и объявила это изнасилование брачным союзом по согласию. Чтобы сама Украина признала, что оккупированные территории — не оккупированные вовсе, а российские по праву. Чтобы она разоружилась, и это сделало бы возможным дальнейшую оккупацию ее территории в ближайшем будущем. Чтобы она объявила себя нейтральной страной и не вступала в НАТО, что обезопасило бы Россию от возможного конфликта с альянсом в случае нового нападения на соседнюю страну. Это и есть те самые «известные требования», о которых Путин говорил Реджепу Эрдогану.

Не знаю, нужно ли задумываться над тем, какими целями руководствуется российский президент, когда выступает с заведомо невыполнимыми требованиями. Ведь ясно же, что ни одна уважающая себя страна, руководство и общество которой задумываются о собственном будущем и безопасности, никогда не согласится с легитимизацией оккупации. Отложенный статус, консультации, проведение местных выборов при условии вывода чужих войск — все то, что содержалось в Минских соглашениях — это еще можно себе представить. Но просто сказать «Крымваш», «Донбассваш» — значит, обречь себя на новую войну, теперь это каждому ясно. И ясно то, что страна, которая обороняется от агрессии, никогда не согласится с разоружением — потому что в таком положении разоружение и означает смерть.

Путин может не хотеть этого понимать и считать, что он уже продемонстрировал силу и, если украинцы просто хотят выжить — они должны принять все его требования и капитулировать, иначе он продолжит войну. Путин может это прекрасно понимать, но выдвигать невыполнимые требования, чтобы иметь обоснования для продолжения войны. Понимает или нет, но итог один: война будет продолжаться и после Рождества.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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