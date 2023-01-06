закрыть
6 января 2023, пятница, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командир батальона «Волат» записал обращение из Бахмута, который защищают «калиновцы»

4
  • 6.01.2023, 20:34
  • 4,818
Командир батальона «Волат» записал обращение из Бахмута, который защищают «калиновцы»
Ян Мельников

Ян Мельников показал самую «горячую» точку на фронтах войны в Украине.

Командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян Мельников записал обращение из Бахмута — самой горячей точки на фронтах войны в Украине.

«Сейчас. Здесь. Своими жертвами и пролитой кровью мы записываем в историю Украины наш вклад в победу добра над этим злом Мордора», — заявил Ян Мельников.

Ранее сайт Charter97.org писал, что бойцы полка Калиновского проходят обучение по стандартам НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко