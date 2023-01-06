Командир батальона «Волат» записал обращение из Бахмута, который защищают «калиновцы»4
- 6.01.2023, 20:34
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Ян Мельников показал самую «горячую» точку на фронтах войны в Украине.
Командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян Мельников записал обращение из Бахмута — самой горячей точки на фронтах войны в Украине.
«Сейчас. Здесь. Своими жертвами и пролитой кровью мы записываем в историю Украины наш вклад в победу добра над этим злом Мордора», — заявил Ян Мельников.
Ранее сайт Charter97.org писал, что бойцы полка Калиновского проходят обучение по стандартам НАТО.