Андрей Шарендо: Лукашенко должен быть полным изгоем 1 6.01.2023, 20:48

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Андрей Шарендо

Активист и муж политзаключенной призывает усиливать санкции против режима.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панаюск Андрей Шарендо написал о том, почему для освобождения узников режима нужно только усиливать санкционное давление.

Свой текст Андрей Шарендо начинает с аргументов тех, кто призывает снять санкции:

— «Cанкции не работают и не освобождают политзаключенных», а «только подталкивают Беларусь в объятия России». «Люди сидят уже третий год, их родные в отчаянии», а «политзаключенных становится только больше».

Причем об этом сейчас говорят люди, которые отчасти ничего не делали последние два с половиной года, а тут вдруг проснулись, а затем все вместе стали призывать к переговорам с террористами, находя для этого многочисленные причины. Одно только это очень подозрительно выглядит.

Активист «Европейской Беларуси» пишет, что тема политзаключенных для него не чужая, ведь в лукашенковских застенках находится его жена — Полина:

— Но она держится, она даже за решеткой продолжает борьбу и полностью не признает этот диктаторский режим легитимным. Полина всегда призывала к усилению санкций, чтобы режим Лукашенко был полным изгоем в мире. Той же позиции придерживается наш настоящий национальный лидер Николай Статкевич, а также мои друзья политзаключенные.

Для нас переговоры с террористом и торговля политзаключенными — не приемлемы! Это шаг в прошлое, это грабли, на которые уже неоднократно наступали. Это предательство всех жертв режима и всех тех, кто продолжает борьбу!

Андрей Шарендо пишет, что сами по себе санкции не освободят политзаключенных, но это сильный инструмент:

— Цель санкций — ослабить режим диктатора, ослабить его в экономическом и политическом плане. Сделать его изгоем и банкротом. Понятно, что санкции не свергнут диктаторский режим. Это должны будем сделать мы сами. А только крах диктаторского режима освободит всех политзаключенных и принесет свободу Беларуси.

Да, для этого сейчас нужно не только наша самоотверженность, жертвенность и ежедневный труд, но и окно возможностей. Но два старых диктатора значительно приблизили свою кончину, начав войну. Сейчас окно возможностей может открыться в любой момент. Поэтому нужно продолжать давить на террористов и готовиться к решающей битве за свободу.

Также активист «Европейской Беларуси» вспоминает ситуацию после выборов 2010 года, когда в Беларуси было несколько десятков политзаключенных:

— Тогда Лукашенко удалось выгодно обменять политзаключенных на отмену почти всех санкций. Это привело только к тому, что диктатору не только удалось преодолеть более тяжелый экономический кризис, но и приобрести частичную легитимность, а также усилить свой тоталитарный аппарат.

На деньги Запада от перепродажи «калийки» и нефтепродуктов укреплялись силовые структуры, покупались новые водометы и светошумовые гранаты. Это привело к тому, что в 2020 году уже погибли люди, сотни человек были ранены. Через издевательства, аресты и пытки прошли десятки тысяч белорусов, а сотни тысяч были вынуждены уехать из страны. Политзаключенных стало не несколько десятков, а несколько тысяч. И за время после отмены санкций Беларусь ни на шаг не приблизилась к Евросоюзу. Наоборот, произошла полная оккупация страны, вовлечение ее в войну. И еще хотел бы напомнить, что Лукашенко — патологический лжец и мошенник. В любых переговорах он обманет и вытащит для себе максимальную выгоду, не выполнив ни одного из условий! Неужели мы снова хотим повторение этого сценария?

Андрей Шарендо призывает усиливать санкционное давление на режим Лукашенко:

— Поэтому, друзья, как бы не было трудно, продолжаем борьбу! Один из ключей нашей победы сейчас в Украине. Поддерживаем ее и наших воинов-белорусов, которые борются там. А всех международных политиков призываю продолжать давление на террористический режим Лукашенко.

Диктатор должен быть полным изгоем в политической, экономической, социальной и спортивной сфере. Только так вы поможете нам белорусам победить и обрести свободу.

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