Разведка Эстонии рассказала, когда Россия может начать новую волну мобилизации 3 6.01.2023, 20:59

3,224

В РФ уже печатают новые повестки.

Россия планирует после православного Рождества объявить вторую волну мобилизации, сообщил руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

О готовящейся новой волне свидетельствует информация, что в одну из типографий Краснодарского края поступил заказ на печать 5 тысяч повесток.

Гросберг также добавил, что на следующей неделе, до 15 января, появится больше информации о начале новой волны мобилизации в РФ.

Руководитель центра разведки Эстонии уточнил, что страна-агрессор Россия фактически продолжает мобилизацию, несмотря на то, что официальные лица говорили о ее «завершении».

Ранее сайт Charter97.org приводил слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который заявил, что белорусская граница для россиян будет закрыта, когда Путин объявит о новой волне мобилизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».