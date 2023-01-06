Зеленский: В этом году рождественский дух миру дарит украинская отвага 6.01.2023, 21:13

Владимир Зеленский

Президент Украины записал рождественское поздравление.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 января, поздравил украинцев с православным Рождеством.

Он подчеркнул, что сейчас у всех украинцев одна мечта — победа. Он сказал, что украинцы защищают свою землю, культуру и веру, как когда-то это делали козаки, и вынуждены нарушать некоторые традиции, чтобы защитить традиции — например, «выносят мусор из дома» уже больше 300 дней. Зеленский также сказал, что украинцы живут в особое время и едины в своем мужестве, взаимопомощи и взаимоуважении.

NV приводит полный текст обращения главы государства:

— Дорогой народ!

Я искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святвечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.

Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе — большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас — дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, — наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи.

Едина в своей вере в единую победу.

Мы одинаково ее приближаем. Каждый день. Одинаково стоим друг за друга, бок о бок. Каждый день. Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки — защитники веры и церкви Христовой. И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и народа.

Наши предки верили, что вечером в канун Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Как поется, увидеть тех, кого оставили на земле. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить тех, кто пришел на нашу землю. Мы живем в особые времена. И все наши праздники особые. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции.

На праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и сражаемся с черными силами.

К гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям — да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы бьемся, чтобы не стать добычей и победить зверя.

Это видит Бог. Это видит мир. Колядку колоколов, написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Украинский Щедрик дарит рождественский дух всей планете. Дух надежды, дух добра и чуда. В этом году этот дух миру дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость. Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно сбудется.

Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, на украинскую землю — победа, а с ней — тысячелетний мир и процветание.

Желаю всем счастливого Рождества и вкусной кути!

Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину!

Христос рождается! Славим его!

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