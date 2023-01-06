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В Беларусь прибыли 15 вагонов с российскими оккупантами

  • 6.01.2023, 21:19
  • 1,122
В Беларусь прибыли 15 вагонов с российскими оккупантами
иллюстрационное фото

Это около 800 захватчиков.

Белорусские железнодорожники сообщают, что ночью 6 января через Смоленск (Россия) проследовал специальный поезд с 15-ю пассажирскими вагонами, в которых находились российские оккупанты.

Отмечается, что поезд проследовал в Беларусь.

По количеству пассажирских вагонов можно подсчитать, что состав перевозил около 800 человек.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия нарастила военную группировку в Беларуси.

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