В Беларусь прибыли 15 вагонов с российскими оккупантами 6.01.2023, 21:19

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иллюстрационное фото

Это около 800 захватчиков.

Белорусские железнодорожники сообщают, что ночью 6 января через Смоленск (Россия) проследовал специальный поезд с 15-ю пассажирскими вагонами, в которых находились российские оккупанты.

Отмечается, что поезд проследовал в Беларусь.

По количеству пассажирских вагонов можно подсчитать, что состав перевозил около 800 человек.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия нарастила военную группировку в Беларуси.

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