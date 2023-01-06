Российский Нюрнберг Гарри Каспаров

6.01.2023, 21:28

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Гарри Каспаров

Крах империи неизбежен и предопределен исторически.

В какой форме это произойдет – мы точно не знаем, но чем скорее это случится – тем выше вероятность на интеграцию оставшейся после поражения части России в евроатлантическое пространство. Важно понимать, что остановить этот процесс нельзя так же, как в 1991 нельзя было остановить процесс распада СССР. Сейчас он должен принять завершающую форму. Украинская война и преступления, которые творят путинские войска, показали нежизнеспособность режима, являющимся детищем российской имперской политики. Россия, Советский союз – разные формы реинкарнации одной и той же концепции. Это мертвецы, которым нет места среди живых.

Историческая роль Запада – закрыть шторы Российской империи, сделать эту войну последней войной империи, которая на протяжении столетий терроризировала соседей, постоянно расширялась и была источником напряженности.

Никто не гарантирует благоприятного исхода, но совершенно очевидно, что чем скорее Украина добьется окончательной победы – тем больше шансов. Пролонгация войны повышает цену не только для Украины и России, но и для всего мира, потому что распад примет еще более неконтролируемую форму.

В свою очередь, задача каждого русского патриота – добиваться сегодня всеми средствами победы Украины. Победа должна включать в себя полное освобождение украинской территории, компенсацию за весь нанесенный ущерб и привлечение к суду военных преступников, что очень важно. Чтобы создать новый мир, мы должны пройти российский Нюрнберг, ответить за эти преступления. В противном случае, законы и право можно выкинуть мусорный ящик.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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