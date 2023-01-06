ВСУ ударили по оккупантам на юге: до 100 раненых 1 6.01.2023, 21:46

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Украинский Генштаб опубликовал вечернюю сводку.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 6 января, на 317-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом ВСУ.

за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный удар и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе атаковали гражданскую инфраструктуру Донецкой и Днепропетровской областей. По всей Украине остается угроза авиа- и ракетных ударов врага;

россияне продолжают мобилизацию для поддержки наступательного потенциала. Оккупанты сосредоточились на попытках полностью захватить Донецкую область, наступают на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить тактическое положение — на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг обороняется;

войска страны-террориста по-прежнему находятся в приграничных районах на Волынском и Полесском направлениях, признаков формирования наступательной группировки нет;

подтверждено, что 5 января защитники Украины нанесли удар по пункту дислокации оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области. В местные больницы привезли до 100 раненых россиян, данные о ликвидированных оккупантах уточняются;

украинская авиация за сутки нанесла удар по району сосредоточения оккупантов, результаты уточняются;

ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы и техники врага.

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