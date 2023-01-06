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Германия отреагировала на суд над Алесем Беляцким

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  • 6.01.2023, 21:53
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Германия отреагировала на суд над Алесем Беляцким

Берлин призвал освободить всех белорусских политзаключенных

Германия назвала суд над правозащитниками из «Весны» политически мотивированным и показательным и призвала освободить всех политзаключенных в Беларуси.

«Федеральное правительство решительно осуждает политически мотивированный показательный процесс в Беларуси над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, а также Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем. Их судят только из-за их приверженности правам человека и гражданским правам.

Федеральное правительство требует от властей в Минске освободить всех более 1400 политзаключенных. Насилие и репрессии против белорусского гражданского общества должны прекратиться», – говорится в заявлении МИД Германии.

Ранее сайт Charter97.org писал о подробностях суда над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и правозащитниками «Весны» .

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