Германия отреагировала на суд над Алесем Беляцким 6 6.01.2023, 21:53

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Берлин призвал освободить всех белорусских политзаключенных

Германия назвала суд над правозащитниками из «Весны» политически мотивированным и показательным и призвала освободить всех политзаключенных в Беларуси.

«Федеральное правительство решительно осуждает политически мотивированный показательный процесс в Беларуси над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, а также Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем. Их судят только из-за их приверженности правам человека и гражданским правам.

Федеральное правительство требует от властей в Минске освободить всех более 1400 политзаключенных. Насилие и репрессии против белорусского гражданского общества должны прекратиться», – говорится в заявлении МИД Германии.

Ранее сайт Charter97.org писал о подробностях суда над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и правозащитниками «Весны» .

Den politisch motivierten Schauprozess in #Belarus gegen Friedensnobelpreisträger Ales #Bialjazki, sowie Valiantsin Stefanovich und Uladzilau Labkovich verurteilt die Bundesregierung scharf. Sie stehen nur wegen ihres Einsatzes für Menschen- und Bürgerrechte vor Gericht. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 6, 2023

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