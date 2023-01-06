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«Дали советский ночник, который 64-го года»

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  • 6.01.2023, 21:52
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«Дали советский ночник, который 64-го года»

Российский «мобик» рассказал матери об устаревшем вооружении.

Российский «мобик» рассказал матери о плохом обеспечении, возмутился празднованием Нового года и сожалеет о получении повестки.

«Плохо у нас все. Потери большие. Вчера вообще конкретно фигачили. Леса почти не осталось. Есть у нас все, не такое новое как у них, но есть, сталинских времен, но еще работает», — жалуется оккупант.

«У вас есть хоть один тепловизор?» — спросила мать.

«Нету нифига, дали ночник сссровский, который 64-года, черно-белый», — рассказал российский «мобик».

Ранее сайт Charter97.org писал, что оккупанты рассказывают друг другу о возможной полной мобилизации в России.

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