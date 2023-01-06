«Путин открыл Сибирь и Дальний Восток для Китая» 3 6.01.2023, 22:07

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Что в ближайшее время может ждать Россию.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в интервью сайту Charter97.org рассказал, какое будущее может ждать Россию:

— Политику Путина последних двадцати лет и агрессию в отношении Украины можно объяснить такой фразой, как «пилите гири, Шура, пилите, они золотые». О чем идет речь. В 2000 году Россия еще превосходила Китай по ВВП. Прошло 20 лет — Россия 1/10 экономики Китая. Население Китая за это время выросло больше, чем все население России — на 150 миллионов человек. Российское население за это время сократилось. Население Индии выросло на 350 миллионов человек. Это больше, чем население РФ, умноженное на два.

У России же сегодня главная концепция — «евразийство». О какой «евразийской гегемонии» может идти речь, если РФ проигрывает и по населению, и по экономике и Китаю, и Индии. Плюс огромный рост населения в Турции, на Кавказе и в странах Средней Азии. Через 20 лет там может произойти удвоение населения. Россия еще входит в десятку стран, где самая неблагоприятная ситуация с коэффициентом трудоспособного населения на число неработающих, в основном — пенсионеров.

В этой ситуации Путин нападает на православную Грузию, православную Украину, пытается контролировать преимущественно православную Беларусь, но это просто попытка скрыть провалы своей политики и отвлечь население. Ничем другим это не объяснить.

У Путина может быть безумный рационализм: мы захватим Украину, Беларусь, станет больший процент славянского населения. Однако это просто безумие. Вместо того, чтобы входить в выгодные союзы, Путин открыл Сибирь и Дальний Восток (где суммарно проживает менее 40 миллионов человек) для Китая, население которого составляет 1 миллиард 415 миллионов человек. Вопрос небольшого времени, когда Пекин этим воспользуется.

Катастрофа путинского режима неизбежна. Но с уходом Путина новые правители России вынуждены будут налаживать отношения с Западом, свалив все ошибки и проблемы на сегодняшнего безумного руководителя, сидящего в Кремле. России или тому, что от нее останется, будет не до Украины и Беларуси.

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