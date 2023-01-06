Появились подробности удара ВСУ по базе оккупантов в Гавриловке Второй 2 6.01.2023, 22:23

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Украинский Генштаб рассказал о потерях захватчиков.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по базе оккупантов в Гавриловке Второй. Как писал сайт Charter97.org, в месте скопления оккупантов в селе Херсонской области находилось до 1000 военных РФ.

«Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих», — говорится в вечерней сводке украинского командования.

Точное число погибших, как сообщает Генштаб ВСУ, сложно опредилить.

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