HIMARS и ракеты Sea Sparrow: США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины

HIMARS и ракеты Sea Sparrow: США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины2
- 6.01.2023, 22:34
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Рождественский подарок для ВСУ.
Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине сразу на $3 миллиарда.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в пакет, помимо прочего, войдут бронемашины Bradley и самоходные гаубицы.
$225 млн из этого пакета предназначены для модернизации ВСУ и развития военных возможностей на длительный срок.
Как прокомментировал руководитель офиса президента Андрей Ермак, США в рамках очередного пакета помощи также передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, бронемашины MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Байден заявил о вхождении войны в Украине в критическую точку.