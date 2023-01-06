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HIMARS и ракеты Sea Sparrow: США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины

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  • 6.01.2023, 22:34
  • 2,266
HIMARS и ракеты Sea Sparrow: США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины

Рождественский подарок для ВСУ.

Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине сразу на $3 миллиарда.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в пакет, помимо прочего, войдут бронемашины Bradley и самоходные гаубицы.

$225 млн из этого пакета предназначены для модернизации ВСУ и развития военных возможностей на длительный срок.

Как прокомментировал руководитель офиса президента Андрей Ермак, США в рамках очередного пакета помощи также передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, бронемашины MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Байден заявил о вхождении войны в Украине в критическую точку.

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