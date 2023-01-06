В Минске заметили редкую сову 6.01.2023, 22:36

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Она занесена в Красную книгу.

В последний день 2022 года два минских бердвотчера Оксана Сутормина и Марина Денесюк отправились в один из минских парков, чтобы понаблюдать там за одним из видов сов — воробьиным сычиком, которого недавно там видели. Сычика не нашли, но вместо него увидели другую сову, куда более редкую, пишет канал «Дзікая прырода побач».

Птица, которую увидели Оксана и Марина, оказалась длиннохвостой неясытью — это редкий для Беларуси вид. Почему это сова залетела в город — точно неизвестно, но, скорее всего, это связано с поиском грызунов. Вообще же длиннохвостая неясыть — лесная птица и обычно избегает людных мест.

Длиннохвостая неясыть — включенный в Красную книгу редкий для Беларуси вид, обитающий на севере страны. Это крупная сова с размахом крыльев до 140 сантиметров. Она отличительна длинным хвостом, который хорошо видно, когда сова сидит на дереве.

Интересный факт: длиннохвостая неясыть так смело защищает свое гнездо, что может ранить хищника или даже человека.

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