The Guardian: За три недели до войны Абрамович переписал миллиарды на своих детей 3 6.01.2023, 22:43

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Роман Абрамович

Младшему из новых бенефициаров девять лет.

Российский олигарх Роман Абрамович за три недели до войны переписал на семерых своих детей активы связанных с ним трастов — на сумму не менее $4 млрд, хотя общая стоимость может быть намного выше. Об этом сообщает The Guardian, в распоряжении которого оказались соответствующие документы. Среди прочего это недвижимость, парк суперяхт, вертолетов и частных самолетов. Младшему из новых бенефициаров 9 лет, пишет издание.

Судя по всему, файлы были получены путем взлома базирующегося на Кипре офшорного поставщика услуг MeritServus, который более 20 лет управлял финансовыми интересами Абрамовича. Многие документы были анонимно переданы The Guardian. Согласно документам, до февраля 2022 года Абрамович был единственным бенефициаром как минимум 10 трастов на Кипре и острове Джерси (юрисдикция Британии). Но 4 февраля – практически одним махом – в трасты стали вноситься поправки, бенефициарами которых были назначены семеро детей Абрамовича.

В частности детям «отошла» суперъяхта Eclipse с девятью палубами и двумя вертолетными площадками. 163-метровое судно, долгое время принадлежавшее Абрамовичу, в конечном итоге принадлежит Europa Trust. Документы показывают, что Абрамович был исключен из числа бенефициаров траста и заменен его детьми. Согласно документам, в конце 2021 года компании, которые она контролировала, владели активами на сумму $2,6 млрд.

Например, после реорганизации право олигарха на распределение активов траста A Corp было уменьшено до 49%, а его дети были назначены бенефициарами и получили право на 51%. Такое же изменение было применено по крайней мере к семи из 10 трастов, в том числе: Grano Trust, Zeus Trust, Zephros Trust, Proteus Trust и Perseus Trust. Дети также были назначены бенефициарами Sara Trust, но доля их прав на его активы неясна. Бенефициарная доля Абрамовича в Ermis Trust была снижена до 49%.

В соответствии с законодательством США, если лицо, в отношении которого введены санкции, прямо или косвенно владеет 50% или более акций компании, его активы могут быть заморожены. Правила Великобритании и ЕС аналогичны, но позволяют замораживать активы, когда лицо владеет менее 50% компании, если оно осуществляет прямой или косвенный контроль над ней.

The Guardian отмечает, что реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые ранее считались принадлежащими металлургическому магнату. Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в санкционный список США. Сообщается, что Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах.

Санкции против Абрамовича были введены Великобританией и Евросоюзом в марте 2022. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить введенные против него санкции ЕС.

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