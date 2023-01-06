На российских каналах в оккупированном Каховском районе показали новогоднее обращение Зеленского 6.01.2023, 22:51

Украинский президент выступил восемь раз.

В оккупированном Каховском районе Херсонской области были взломаны российские телеканалы. Как сообщает местный журналист Олег Батурин, 5 января по пропагандистским каналам показали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что украинский президент выступил аж восемь раз.

Ранее сайт Charter97.org писал, что хакеры получили информацию о здоровье Лукашенко.

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