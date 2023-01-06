На российских каналах в оккупированном Каховском районе показали новогоднее обращение Зеленского
- 6.01.2023, 22:51
Украинский президент выступил восемь раз.
В оккупированном Каховском районе Херсонской области были взломаны российские телеканалы. Как сообщает местный журналист Олег Батурин, 5 января по пропагандистским каналам показали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Сообщается, что украинский президент выступил аж восемь раз.
Ранее сайт Charter97.org писал, что хакеры получили информацию о здоровье Лукашенко.