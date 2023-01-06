Юрист о законе об изъятии имущества: Власти заигрались 6.01.2023, 23:08

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В новом законе очень много абстрактных понятий.

В Беларуси появился закон «Об изъятии имущества». Как писал сайт Charter97.org, принимали его тайно. В ночь на 6 января он был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Исходя из текста, он коснется всех, кто совершил «недружественные действия» по отношению к Беларуси или натолкнул на это иностранные государства. Но как все это может выглядеть на практике? «Зеркало» спросило у юриста.

— Для меня основной вопрос — в чем вообще цель принятия этого закона, — говорит наш собеседник после прочтения документа. — Ранее правительство уже утвердило перечень белорусских компаний, иностранным акционерам которых запрещается продавать акции. И в этом перечне отражено, что указанные акционеры являются резидентами государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц. То есть в принципе хоть в первый день вступления нового закона в силу у них можно сразу «отжимать» акции. В моем понимании, закон принят для этого, другого смысла я не вижу.

А что по поводу физлиц? В законе прописано, что имущество можно будет забирать и у них.

— Я не думаю, что для того, чтобы забрать у Тихановской квартиру в Мозыре, нужно было принимать отдельный закон — для этого достаточно существующих инструментов, — рассуждает эксперт. — В моем понимании, это делалось под иностранный бизнес. Но видимо, они заигрались и включили сюда вообще всех. То есть формально у любого физлица, которое хоть как-то имеет отношение к недружественным действиям, можно изъять имущество.

При этом в новом законе очень много абстрактных понятий. Например, «совершение недружественных действий иностранным государством». Что подразумевается под этим? Из документа ничего не понятно.

— Речь может идти о призывах к санкциям, о каких-то критических высказываниях в отношении властей и их решений, — предполагает юрист. — Мы можем услышать, что такие слова якобы натолкнули другие страны ввести какие-то ограничения в отношении Беларуси — похожая логика часто встречается в политических уголовных делах, по которым судят журналистов. В таком случае, если у наших спецслужб будет подобная информация о человеке, это станет основанием, чтобы отобрать у него имущество. Отмечу, что на сегодняшний день в список недружественных для Беларуси стран входят страны Евросоюза и еще 12 государств.

По словам собеседника издания, сейчас стоит вопрос, какие доказательства будет принимать экономический суд города Минска, который будет рассматривать подобные дела.

— Я подозреваю, что там будут исключительно какие-нибудь внутренние документы КГБ (рапорты, отчеты). Или отчеты о каких-то публичных встречах демсил с зарубежными министрами, о выступлениях политиков в Европарламенте, — говорит эксперт. — Не исключаю, что конкретные доказательства вообще публично в суде не будут оглашаться, о них нам останется только догадываться. При этом уже ясно, что любое лицо, которое хоть как-то могло повлиять на решения «недружественных государств», может попасть под закон об изъятии имущества.

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