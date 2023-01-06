The Economist: Успех Starlink в Украине разжег новую космическую гонку 6.01.2023, 23:55

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Полеты на Луну снова оказались не столь важными?

«Это факт, мы участвуем в космической гонке», – сказал директор NASA Билл Нельсон первого января. Он предостерег: если Китай сможет высадиться на Луне раньше, чем туда вернется Америка, он может захватить ресурсы природного спутника Земли и даже сказать американцам: «Держитесь подальше отсюда, это теперь наша территория».

The Economist (перевод — «Зеркало недели. Украина») соглашается с Нельсоном по поводу начала космической гонки. Однако, по мнению издания, глава NASA ошибается относительно Луны. Естественный спутник нашей планеты имеет символическую ценность, но не имеет полезных ресурсов, которые нельзя получить на Земле и приложив меньшие усилия.

«Новая космическая гонка была спровоцирована вторжением России в Украину. Она происходит ближе к Земле. И Америка в ней побеждает в основном благодаря одной компании», – пишет The Economist, добавляя, что эта компания – SpaceX.

Основанная Илоном Маском в целях колонизации Марса, она создала дешевые ракеты многократного использования, первая ступень которых возвращается из верхних слоев атмосферы и изящно приземляется. Эти ракеты сделали компанию космической суперсилой. SpaceX теперь доставляет на орбиту больше грузов, чем все компании и страны вместе взятые. С 2019 года компания использовала эти свои возможности, чтобы построить Starlink, «мега-созвездие» спутников, разработанных транслировать интернет в места, недостижимые для обычных линий. За три года SpaceX запустил 3500 спутников Starlink. И это примерно половина от общего количества активных спутников на орбите Земли. Компания намерена вывести в космос еще 40 тысяч таких аппаратов.

Starlink предназначен для потребителей. Но в начале войны правительство Украины попросило SpaceX прислать свои портативные тарелки, позволяющие пользователям подключаться к сети. С этого времени они играют критически важную роль в украинских оборонных усилиях. Солдаты используют Starlink, чтобы поддерживать связь, обнаруживать цели, загружать фото и видеоматериалы и т.д.

The Economist подчеркивает, что спутниковый интернет – это идея не нова, даже для зоны боевых действий. Но Starlink представляет очень серьезные изменения по двум причинам. Во-первых, из-за огромных возможностей, которые он предлагает. Ранее спутниковая связь была доступна только для офицеров высочайшего уровня, для штаб-квартир и операторов беспилотников. А на низком уровне связь обеспечивалась с помощью радио. Starlink позволяет войскам не передовой обмениваться видео, фото и сообщениями в реальном времени, передвигаясь за пределами досягаемости мобильных сетей. Это дает тактическую гибкость, критически важную для современных методов ведения войны.

Во-вторых, Starlink устойчив к атакам. Пока система выдерживала попытки заблокировать или сломать ее с помощью хакерских атак. Россия заявляет, что применение системы армией Украины делает ее законной военной целью. Но если традиционные спутниковые сети, состоящие из небольшого количества крупных и сложных спутников, уязвимы к ударам противоспутниковых ракет, то созвездие Starlink - наоборот. Количество спутников и скорость, с которой SpaceX может их заменить, делает попытки сбить их бесполезными. Компания производила в 2022 году один запуск в неделю. А в этом году собирается действовать даже побыстрее.

The Economist указывает на то, что полагаться на критическую инфраструктуру, которая находится под контролем капризного магната, имеет свои риски. Илон Маск жаловался, что использование Starlink армией Украины ему дорого обходится. Он подсчитал, что речь идет о примерно 100 миллионах долларов. После критической реакции миллиардер отступил. Но The Economist подчеркивает, что он был прав.

«Благотворительность – это не способ вести войну. Никто не ожидает, что Lockheed Martin будет жертвовать ракеты. Лучше, чтобы американское правительство покрывало расходы, как и в случае другой военной помощи», – говорится в статье.

В октябре между Маском и правительством Украины появилось напряжение, когда миллиардер предложил мирный план, согласно которому Россия должна была сохранить контроль над Крымом. Несмотря на то, что отношения нормализовались (по крайней мере, публично), SpaceX все равно не позволяет Украине использовать свою систему для нанесения ударов по целям на оккупированных территориях или в России.

Но в общем Starlink работает хорошо. В 2022 году SpaceX представил проект Starshield, цель которого – адаптировать Starlink для правительственных и военных клиентов. Армия США экспериментировала со спутниковым интернетом от компании еще до российского вторжения в Украину. Друзья и враги Америки тоже сделали свои выводы. Когда-то GPS оказался настолько полезным, что многие другие страны начали строить собственные системы. Теперь точно так же Европа, Китай и Россия пытаются создать собственные спутниковые созвездия.

«Пекин и Москва пытаются найти способ атаковать и сорвать работу Starlink в случае необходимости. Гонка началась. Пока Америка благодаря SpaceX сильно вырвалась вперед», – пишет издание.

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