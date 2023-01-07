Пространственный кретинизм без осознания реалий Игорь Гулик

7.01.2023, 1:11

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Игорь Гулик

В России любят выдавать свои фантазии за действительность.

Для заголовка этих заметок я взял любимое изречение львовского журналиста Владимира Пальцуна, с которым пришлось работать много лет назад. Господин Владимир всегда произносил эти слова, когда речь шла об ограниченности тех или иных лиц, неумении людей отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг.

Когда читаю сообщение Кремля об итогах телефонного разговора Путина с турецким лидером Эрдоганом, и встречаю там пассажи вроде того, что, идя на переговоры, Украина должна учитывать «новые территориальные реалии», то на язык просится именно фраза о «пространственном кретинизме без осознания реалий». Там, в Москве или где-то за Уралом, в бункере, может, и похоже, что «территориальные границы» России изменились до неузнаваемости. Так можно рассуждать, прочитав документы госдумы о «воссоединении» с Россией временно оккупированных земель Украины или послушав пассаж Путина из новогоднего обращения о мифической «Новороссии».

Но ведь это не значит, что так есть на самом деле. Это скорее означает, что за «поребриком» любят фантазировать, и выдавать эти фантазии за реальность.

Когда я пишу эти строчки, в Украине продолжается воздушная тревога. Зафиксирована активность вражеской авиации в Беларуси и Крыму. По-русски это называется «рождественским перемирием», но не стоит нанимать переводчика, чтобы понять, что там, в путинском «колхозе животных», давно пользуются новоязом. Так что воспринимать сказанное стоит с точностью до наоборот… В Украине это поняли давно, и всякие там «предложения» в виде постукиваний в московское дно воспринимают адекватно и однозначно, указывая направление движения, как российскому кораблю…

Россияне же, рядовые обыватели из этого макабрического мира, улавливают сигналы своего вождя сразу. А, возможно, происходит обратный процесс: это Путин держит нос по ветру, чувствуя настроения «народца». Недаром политологи и психологи отмечают, что для россиян нынешних характерно «измененное состояние сознания». То есть они вроде бы осознают ужасную правду, но воспринимают ее нормой. Не знаю однако уровня «осознания» и вообще природы «русской правды», но если ужасы войны, бесконечный поток 200-х, мобилизация акцептуется обществом как норма, то, по-моему, стоит говорить о тотальном недуге.

«Большинство россиян готовы одобрить любую жестокость во имя иллюзорных целей, что дает возможность Кремлю продолжать разрушать украинскую инфраструктуру, причиняя страдания миллионам людей», — пишет по этому поводу исследовательница Ксения Кириллова.

Ну ок. Я могу предположить, что Путин, по утверждению некоторых «конспирологов», принял решение ворваться в Украину под влиянием наркотиков. Якобы врачи так гасили ужасную боль онкобольного «идола». Но, во-первых, действие наркоты ограничено во времени, а, во-вторых, вряд ли оно заразно, да еще и до таких масштабов, чтобы поразить 140 млн?

И тут снова мы возвращаемся к нюансам русской натуры, к абсолютному повиновению «царю», ограниченности (и даже греховности) собственного мнения, гиперболизации собственного величия (на самом деле – немощи), барахтании в прошлом, причесанном и глазированном искусными мастерами пропаганды. Результат? «Коллективистское мышление ведет к патологическому конформизму», — написал якобы о россиянах Виктор Франкл, создатель научной школы логотерапии, лечение смыслом.

Мне также кажется, что «пространственный кретинизм без осознания реалий» сыграл с Путиным и его окружением злую шутку и в странах Европы. Насадив там кучу пригревшейся и адаптировавшейся к условиям агентуры, в Кремле теперь мечтают о дестабилизации демократических режимов. Но война в Украине мобилизовала несколько разнеженные западные спецслужбы, и сеть московских агентов начинает сыпаться, как карточный домик. Стоит вспомнить Германию, в которой только в последние дни накрыли мокрым рядом нескольких российских шпионов. И этот процесс, несомненно, будет продолжаться, поскольку реальность военных будней, очевидно, нежелательна для агрессора, побуждает его к хаотическим, непродуманным шагам, беременным ошибками и провалами.

В конце концов Московия рухнет из-за недальновидности и пространственного кретинизма ее проводников. Россияне в одно прекрасное утро проснутся в захудалой стране, без «широких просторов», без колоний и захваченных земель. Вряд ли они будут чувствовать себя комфортно в собственной бестолковой раковине. Вряд ли обойдутся без денацификаторской терапии и покаяния за преступления. Но они сами выбрали себе этот путь, доверив судьбы жалкому подполковнику КГБ.

Игорь Гулик, «Эспрессо»

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