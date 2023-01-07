Украинская разведка назвала дату начала новой волны мобилизации в РФ 7.01.2023, 3:55

Кремль хочет мобилизовать полмиллиона россиян.

Власти РФ готовятся мобилизовать еще около 500 тысяч человек в январе. Ожидается, что Москва объявит последнюю волну мобилизации 15 января.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Кремлю понадобится около двух месяцев для формирования групп.

При этом он указал, что многое будет зависеть от военной помощи западных партнеров для оснащения резервных подразделений, которые готовит Украина.

«Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах», - заявил Скибицкий в интервью The Guardian.

При этом он указал, что последняя волна мобилизации в РФ ожидается 15 января.

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