Bild: На фронте никто серьезно не воспринимает заявление Путина 7.01.2023, 4:55

Россияне не выполняют приказ о прекращении огня.

Заявляя о «рождественском перемирии» с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января, Путин хотел добиться паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), пишет Bild.

Его аналитики убеждены, что этим жестом российский президент также хочет выставить Украину в глазах мирового сообщества как государство, которое якобы преследует православных и русскоязычных. Такое заявление «Путин неоднократно делал для оправдания своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года», подчеркивают военные эксперты.

Кроме того, односторонним прекращением огня на время празднования Рождества Россия стремится уличить Украину в том, что она не хочет работать над достижением мира, считают аналитики ISW.

К «рождественскому перемирию» Путина отнеслись со скепсисом не только на Западе. Так, бывший лидер пророссийских сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков) написал ироничный пост в Telegram, в котором выразил предположение, что «за 36 часов нашего «воздержания» ВСУ серьезно укрепит свои позиции и усилит гарнизон».

«Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т.н. «СВО». Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи)», — написал Гиркин.

О том, что решение Путина о перемирии «вряд ли будет иметь большую популярность, даже несмотря на усилия официальной пропаганды», заявил и российский «военкор», кремлевский пропагандист Борис Рожин. По его мнению, это только усугубит «слабость и некомпетентность» российской власти.

«Власти, уже имея за плечами 8 лет минских перемирий и собственные признания, что никто их выполнять не собирался, снова запускают бодягу с «перемириями к дате». Рождественские перемирия уже были — они никогда не соблюдались. Как и «пасхальные», «хлебные», «школьные» и прочие так называемые «перемирия», — написал Рожин в своем Telegram.

Корреспондент BILD Бьорн Штритцель, который находится на востоке Украины, сообщает: «Прекращение огня вообще не выполняется, обстрелы продолжаются. Никто здесь серьезно не воспринимает заявление Путина».

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