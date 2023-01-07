В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы 7.01.2023, 8:36

Местные жители сообщают, что было очень «громко».

Утром 7 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные жители заявили, что система ПВО якобы сбила беспилотник.

Всего над Севастополем слышали два взрыва. Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на местный Telegram-канал.

По предварительным данным, два громких взрыва прогремели в районе Античного проспекта в Севастополе.

«Что-то взорвалось 2 раза очень громко в районе Античного, не похоже на петарду, так как два взрыва подряд», – говорится в сообщении.

Спустя считанные минуты пропагандистские СМИ выдали, что причиной взрыва была «отработка ПВО по беспилотнику».

Примечательно, что за несколько часов до этого в Севастополе также слышали громкие взрывы. По словам так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, «силы ПВО сбили БПЛА над Северным молом».

Напомним, утром 4 января в оккупированном Севастополе также сообщали о взрывах. По сведениям очевидцев, они прозвучали около 5 часов в районе аэродрома «Бельбек».

Кроме того, сообщалось о взрывах в Джанкое.

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