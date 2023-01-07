Жены ликвидированных в Макеевке «мобиков» из Самары выдвинули ультиматум властям РФ 3 7.01.2023, 8:41

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Всех, кто выжил, потребовали вернуть домой.

Жены и матери самарцев, которых российское командование отправило в Макеевку, где в Новый год они получили «поздравление» от ВСУ, требуют вернуть выживших домой.

На страницах губернатора области появилось большое количество сообщений, где женщины требуют не ждать окончания праздников и уже сейчас заняться вопросом возвращения всех «мобиков» домой.

Некоторые женщины вспомнили, что сын у них один, другие рассказывают, какой «ужас» оккупанты пережили на чужой земле.

«Наших ребят кинули, возвращайте их!!!» - кричит одна женщина на губернатора, хотя войну начал Путин.

«Правительство РФ и Министерство обороны (которое возглавляет Сергей Шойгу - ред.) бездействует и не оказывает никакую помощь и поддержку! Помогите выжившим! Счет идет на минуты!» – утверждает другая.

Губернатор пообещал, что около 60 раненых отправят на лечение домой. Судьба остальных ему якобы неизвестна, хотя на самом деле всем понятно, что тех, кто отделался легкими ранениями, снова отправят на фронт после доукомплектования их полка, пишет ТГ-канал «Сеятель ветра».

Поблажек для них делать не собираются. Их бросят в очередной бой, где, скорее всего, они снова попадут в мясорубку, так как их президент не собирается прекращать войну. К слову, ходят слухи, что активность самарских женщин вызвана не большой любовью к своим мужьям и сыновьям, а слухам о том, что выплачивать «гробовые» скоро не будут.

Как сообщал сайт Charter97.org, 1 января в полночь ВСУ «поздравили» с Новым годом мобилизованных РФ в оккупированной Макеевке, расположившихся в здании училища №19. По разным данным, погибли до 600 оккупантов РФ. Большинство из уничтоженных захватчиков – жители Самарской области.

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