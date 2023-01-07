Пригожин вступил в конфликт с Кадыровым под Соледаром
- 7.01.2023, 8:47
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Город может стать «яблоком раздора» для ЧВК «Вагнера» и наемников из Чечни.
Российская пропаганда в третий раз пишет о том, что армия Путина близка к полному захвату города Соледара Донецкой области, передает dialog.ua.
Первое сообщение о «близком освобождении» города Соледара в росСМИ было обнародовано 14 июля.
Главарь формирования «ДНР» Денис Пушилин утверждал, что его «войска» уже якобы находятся в черте города и его оккупация – вопрос времени. Время прошло, но результата так и не было.
8 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» и неизвестные «союзные войска» готовятся взять Соледар под свой контроль. По его словам, оккупанты уже закреплялись в городе и вот-вот должны были поднять там флаг РФ. Что произошло с «кадыровцами» в районе Соледара, история умалчивает.
Однако 6 января уже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил утереть нос главе Чечни и похвастался, что именно его наемники близки к захвату города.
В Генштабе ВСУ не реагировали на очередную порцию пропаганды РФ.
К слову, летом 2022 года оккупанты действительно возобновили попытки штурма Соледара и даже немного улучшили свое тактическое положение.
Однако «по неизвестным причинам» прогнозы Пушилина, Кадырова и Пригожина так и не сбылись.
4 января стало известно, что российские оккупанты не смогли выполнить поставленную перед ними задачу захватить Соледар и хотя бы окружить Бахмут.