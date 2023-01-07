Последний ход Путина

Последний ход Путина1
- Игорь Эйдман
- 7.01.2023, 8:57
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Российский военный корабль стремительно идет на рифы.
Предложения Эрдогана по объявлению одностороннего (с российской стороны) «перемирия» - возможно, последняя попытка спасти Путина.
Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве на окраине Европы в качестве главного всеевропейского аллергена, врага демократии и нарушителя прав человека. Путинский режим ему необходим как громоотвод, отвлекающий на себя негативное внимание и позволяющий выторговывать уступки у Запада, одновременно зарабатывая на эксклюзивном сотрудничестве с Россией.
Поэтому Эрдоган, наверное, с ужасом наблюдает военно-политическое самоубийство Кремля и пытается бросить ему спасательный круг.
Если бы Путин объявил такое одностороннее «перемирие», Эрдоган мог бы добиться давления западных стран на Украину, чтобы она тоже к нему присоединилась.
Таким образом Турция попыталась бы приостановить украинскую реконкисту и крах путинского режима.
Однако Путин абсолютно неадекватен и не понимает, что российский военный корабль стремительно идет на... рифы.
Поэтому утопающий российский диктатор отверг протянутую руку помощи своего турецкого коллеги. Ну и чудненько.
Вместо радикального предложения Эрдогана об одностороннем прекращении огня Путин поддержал рождественское «перемирие» на сутки от Гундяева, которое ничего ему не даст и ни на что не повлияет.
Игорь Эйдман, t.me