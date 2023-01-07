Последний ход Путина 1 Игорь Эйдман

7.01.2023, 8:57

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Российский военный корабль стремительно идет на рифы.

Предложения Эрдогана по объявлению одностороннего (с российской стороны) «перемирия» - возможно, последняя попытка спасти Путина.

Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве на окраине Европы в качестве главного всеевропейского аллергена, врага демократии и нарушителя прав человека. Путинский режим ему необходим как громоотвод, отвлекающий на себя негативное внимание и позволяющий выторговывать уступки у Запада, одновременно зарабатывая на эксклюзивном сотрудничестве с Россией.

Поэтому Эрдоган, наверное, с ужасом наблюдает военно-политическое самоубийство Кремля и пытается бросить ему спасательный круг.

Если бы Путин объявил такое одностороннее «перемирие», Эрдоган мог бы добиться давления западных стран на Украину, чтобы она тоже к нему присоединилась.

Таким образом Турция попыталась бы приостановить украинскую реконкисту и крах путинского режима.

Однако Путин абсолютно неадекватен и не понимает, что российский военный корабль стремительно идет на... рифы.

Поэтому утопающий российский диктатор отверг протянутую руку помощи своего турецкого коллеги. Ну и чудненько.

Вместо радикального предложения Эрдогана об одностороннем прекращении огня Путин поддержал рождественское «перемирие» на сутки от Гундяева, которое ничего ему не даст и ни на что не повлияет.

Игорь Эйдман, t.me

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