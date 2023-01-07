ВСУ разгромили базу армии РФ в Токмаке: ликвидированы сотни оккупантов 1 7.01.2023, 9:07

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Рождественское «поздравление» для захватчиков.

Вечером 5 января, накануне Рождества по Юлианскому календарю, появились сообщения о разгроме базой оккупантов РФ в Токмаке Запорожской области. Детонировал БК захватчиков на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Информацию подтвердили украинские СМИ.

По его словам, нюанс этого рождественского «поздравления» ВСУ для противника заключался в том, что российские мобилизованные известны пристрастием к поселению в зданиях вблизи складов БК.

«В данном случае подвал с численностью около 200 человек. Происходит военно-историческая диффузия: БК растворяется в воздухе, а оккупанты - в земле», - написал военнослужащий ВСУ.

Утром 6 января улица, где на воздух взлетела база армии РФ, была перекрыта.

По разным данным, Россия получит около 200 «грузов 200».

Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что оккупанты поселились в здании завода Кирова.

Со слов очевидцев, после вчерашнего прилета взрывы звучали до 09:30 сегодня, 6 января.

Напомним, в ночь на 23 декабря в Токмаке была атакована база «кадыровцев»: по ней отработали ВСУ системами M142 HIMARS. В 00:01 1 января «горячий привет» от ВСУ получили мобилизованные, которых разместили в училище No19 в Макеевке. По последним данным, погибли не менее 600 «мобиков»: после прилета детонировали склады с БК и топливом, которые их командование разместило в здании учебного заведения. От училища остался только фундамент. Жены погибших мобилизованных устроили митинг в память об оккупантах, а Путин потребовал провести расследование и обнародовать его итоги 6 января.

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