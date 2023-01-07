Палата представителей США с 15-й попытки избрала нового спикера 1 7.01.2023, 9:15

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Выборы стали самыми продолжительными за 164 года.

Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера. Соответствующий пост теперь будет занимать Кевин Маккарти.

Об этом сообщает CNN.

Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за республиканца и 212 - за демократа Хакима Джеффриса.

«Маккарти победил после 15 туров голосования, сделав их самыми продолжительными выборами спикера за 164 года», - пишут СМИ.

К слову, глава Республиканской партии представляет Калифорнию и раньше был лидером меньшинства в Палате представителей.

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