Палата представителей США с 15-й попытки избрала нового спикера

Палата представителей США с 15-й попытки избрала нового спикера1
- 7.01.2023, 9:15
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Выборы стали самыми продолжительными за 164 года.
Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера. Соответствующий пост теперь будет занимать Кевин Маккарти.
Об этом сообщает CNN.
Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за республиканца и 212 - за демократа Хакима Джеффриса.
«Маккарти победил после 15 туров голосования, сделав их самыми продолжительными выборами спикера за 164 года», - пишут СМИ.
К слову, глава Республиканской партии представляет Калифорнию и раньше был лидером меньшинства в Палате представителей.