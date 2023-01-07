Православные празднуют Рождество Христово
- 7.01.2023, 9:25
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Главные традиции и приметы праздника.
7 января светлый праздник Рождества Христова отмечают верующие православного обряда в ряде церквей, в том числе и Православная церковь в Беларуси.
«Христос родился!» — это традиционное приветствие в этот день. Ответ: «Славим Его!».
25 декабря Рождество праздновали католики и протестанты, часть православных церквей в мире. А 7 января празднуют православные Белорусской, русской и Украинской православных церквей, сербы, грузины, украинские греко-католики.
Белорусы и украинцы имеют много давних рождественских традиций. На Рождество было принято разыгрывать вертепы - театральные сценки про рождение Иисуса Христа и побег Марии с младенцем в Египет. Также в эту дату посещают церковное богослужение.
Рождество отмечают с богатым праздничным столом. Еду обычно готовят постную, поскольку за праздничный стол садятся еще на Сочельник, когда продолжается Рождественский пост.
В давние времена елку было принято ставить именно на Рождество, а не на Новый год. Также подарки дарили именно к Рождеству. Главным блюдом на столе была кутья на Рождество.
Что нельзя делать 7 января
Хорошей приметой считается, если сегодня первым в дом зайдет мужчина. А если первой зайдет женщина, то может случиться беда.
Нельзя надевать грязную и порванную одежду сегодня.
На Рождество нельзя работать.
Церковь осуждает любые гадания на Рождество.
Охотиться и рыбачить в этот день не стоит.
По давней примете хозяевам нельзя покидать праздничный стол раньше гостей.
Приметы погоды 7 января
Оттепель в этот день предвещает раннюю и теплую весну.
Если ударил мороз, то и на Крещение Господне будет холодно.
Чем больше снега лежит на земле 7 января, тем урожайнее будет этот год.
Ясное небо и яркая луна предвещают сильные морозы.
Иней на деревьях предвещает похолодание.
Если праздник выпал на полнолуние, то год будет урожайный.
Потепление 7 января предвещает холодную весну.