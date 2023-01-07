ООН потребовала остановить суд над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким 7.01.2023, 9:42

2,244

Все фигуранты «дела» должны быть немедленно освобождены.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призывают прекратить начавшееся в Беларуси судебное разбирательство над известным правозащитником, политзаключенным, лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, которое расценивается как политически мотивированное.

Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря ВКПЧ Джереми Лоуренса, обнародованном на сайте ООН.

«Мы серьезно обеспокоены судебным процессом над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким... У нас есть серьезные опасения по поводу проведения судебного разбирательства», - говорится в релизе.

Отмечается, что 60-летнему Беляцкому, а также двум другим представителям его правозащитного центра «Весна», грозит до 12 лет лишения свободы.

Все трое входят в число тысяч задержанных в Беларуси после жестокого подавления народных протестов в 2020 году. Арестованы они были в июле 2021 года.

«Мы призываем снять с них обвинения и немедленно освободить их из-под стражи», - заявил Лоуренс.

Пресс-секретарь ВКПЧ добавил, что поскольку в 2023 году отмечается 75-летие Всеобщей декларации прав человека, Верховный комиссар призывает «раз и навсегда положить конец произвольным задержаниям».

Напомним, что еще в 2011 году известного белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого суд в Минске приговорил к 4,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».