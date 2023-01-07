Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: Каждой семье - достатка, а Украине - победы 7.01.2023, 9:44

В ночь на Рождество открываются небеса и осуществляются мечты.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а в Украину - победа.

«Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса и, если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно осуществится. Сегодня мечта у всех у нас одна - пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - победа, а с ней тысячелетний мир и процветание», - сказал Владимир Зеленский.

«Желаю всем счастливого Рождества и вкусной кути. Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину», - добавил он.

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