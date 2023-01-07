Позор Лукашенко: врач и военная оценили аптечку, которая «лучше натовской»
- 7.01.2023, 10:04
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Жгут Эсмарха практически невозможно наложить самому в боевых условиях.
Во время посещения полигона Александр Лукашенко похвастался, что передал российским военным аптечки «лучше натовских».
Журналисты «Нашей Нивы» попросили медика и «калиновца» оценить эту аптечку.
Разобрать, что внутри, помогает Сергей, травматолог с 30-летним стажем.
Судя по фото, усовершенствованная индивидуальная аптечка укомплектована:
— бинтом;
— гемостатическим бинтом;
— индивидуальным перевязочным пакетом;
— тактическим жгутом (позволяет быстро и эффективно остановить кровотечение из конечностей и безопасно транспортировать пострадавшего к пункту оказания медицинской помощи);
— резиновым жгутом Эсмарха (предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей);
— антисептиком;
— стерильными салфетками на рану;
— назофарингеальной трубкой (средство для оказания экстренной помощи, с помощью которого создают свободный дыхательный канал для пациента без сознания);
— пилюлями, скорее всего, болеутоляющими;
— перчатками.
Командир эвакуации батальона «Волат» полка Калиновского Анастасия «Север» Махомет замечает, что аптечка неплохая, но не по натовскому стандарту.
«Она логична и ее комплектовали люди с медицинским образованием, которые разбираются в логике тактической медицины, однако видно, что у них не хватает хороших ресурсов».
В аптечке есть материалы для тампонады, есть бандажи, кровоостанавливающие средства. Однако вопрос к их качеству. Турникеты (кровоостанавливающие жгуты) похожи на китайские. Они худшие по эффективности и часто рвутся при использовании.
«Что касается жгута Эсмарха, то он вовсе не предназначен для быстрого наложения, а самому себе его наложить еще труднее. Требуются усилия. Нужно сохранять какое-то время постоянное давление, а если тяжелое ранение и мало времени для остановки кровотечения, то жгут Эсмарха плохой выбор. У раненого не хватит сил с ним справиться», — объясняет Анастасия.
Она замечает, что в индивидуальной аптечке не видит окклюзионного пластыря — он предотвращает попадание воздуха, влаги и микроорганизмов в рану из окружающей среды.
По натовскому стандарту в каждой индивидуальной аптечке должны быть две такие наклейки. В случае ранения в грудную клетку, если есть входное и выходное отверстия, оба нужно закрыть.
(Отметим, что на другом коллаже, опубликованном Минздравом, этот пластырь есть, но не ясно, к этой ли аптечке он относится).
Назофарингеальные трубки, имеющиеся в индивидуальных аптечках, должны быть подобраны индивидуально под каждого бойца.
«Антисептики — вещь хорошая, и хлоргексидин тоже, ведь его можно лить даже в раны, но на это в бою нет времени и возможности. Когда рану тампонишь, обрабатывать ее антисептиком не будешь».
На еще одной фотографии с полигона — разложенные, словно на выставке, медицинские препараты
Травматолог обращает внимание, что это другая аптечка — не индивидуальная, а групповая. Она предназначена не для самопомощи, а для помощи другому человеку.
В ней:
— бинт;
— кровоостанавливающий жгут турникетного типа;
— хлоргексидин — антисептик;
— перчатки;
— окклюзионный пластырь (предотвращает попадание воздуха, влаги и микроорганизмов в рану из окружающей среды);
— гемостатический пластырь (предназначен для остановки кровотечений из неглубоких поверхностных ран);
— шприцы-тюбики с морфином;
— хирургические инструменты (ножницы, сжиматель);
— перекись водорода;
— йод;
— антибиотик;
— армированный скотч (им фиксируется шина, налагается на бинт или повязку, защищает от влаги и грязи);
— воздуховод (предназначен для восстановления и поддержания дыхания во время реанимационных действий, общего наркоза и обморочных пациентов);
— таблетки.
Анастасия Махомет замечает, что групповая аптечка собрана по той же логике, что и индивидуальная. Она неплохая, но есть вопросы к качеству и количеству того, что в ней лежит.
На фотографии в комплекте бойца-спасателя видны только два окклюзионных пластыря. Хотя комплект должен быть рассчитан на оказание помощи десяти бойцам — речь не о двух наклейках точно.
У парамедиков, отмечает Анастасия, всегда есть запас кровоостанавливающих жгутов, бандажей, назофарингеальных трубок и других необходимых препаратов и снаряжения.