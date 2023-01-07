Позор Лукашенко: врач и военная оценили аптечку, которая «лучше натовской» 7.01.2023, 10:04

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Жгут Эсмарха практически невозможно наложить самому в боевых условиях.

Во время посещения полигона Александр Лукашенко похвастался, что передал российским военным аптечки «лучше натовских».

Журналисты «Нашей Нивы» попросили медика и «калиновца» оценить эту аптечку.

Разобрать, что внутри, помогает Сергей, травматолог с 30-летним стажем.

Судя по фото, усовершенствованная индивидуальная аптечка укомплектована:

— бинтом;

— гемостатическим бинтом;

— индивидуальным перевязочным пакетом;

— тактическим жгутом (позволяет быстро и эффективно остановить кровотечение из конечностей и безопасно транспортировать пострадавшего к пункту оказания медицинской помощи);

— резиновым жгутом Эсмарха (предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей);

— антисептиком;

— стерильными салфетками на рану;

— назофарингеальной трубкой (средство для оказания экстренной помощи, с помощью которого создают свободный дыхательный канал для пациента без сознания);

— пилюлями, скорее всего, болеутоляющими;

— перчатками.

Командир эвакуации батальона «Волат» полка Калиновского Анастасия «Север» Махомет замечает, что аптечка неплохая, но не по натовскому стандарту.

«Она логична и ее комплектовали люди с медицинским образованием, которые разбираются в логике тактической медицины, однако видно, что у них не хватает хороших ресурсов».

В аптечке есть материалы для тампонады, есть бандажи, кровоостанавливающие средства. Однако вопрос к их качеству. Турникеты (кровоостанавливающие жгуты) похожи на китайские. Они худшие по эффективности и часто рвутся при использовании.

«Что касается жгута Эсмарха, то он вовсе не предназначен для быстрого наложения, а самому себе его наложить еще труднее. Требуются усилия. Нужно сохранять какое-то время постоянное давление, а если тяжелое ранение и мало времени для остановки кровотечения, то жгут Эсмарха плохой выбор. У раненого не хватит сил с ним справиться», — объясняет Анастасия.

Она замечает, что в индивидуальной аптечке не видит окклюзионного пластыря — он предотвращает попадание воздуха, влаги и микроорганизмов в рану из окружающей среды.

По натовскому стандарту в каждой индивидуальной аптечке должны быть две такие наклейки. В случае ранения в грудную клетку, если есть входное и выходное отверстия, оба нужно закрыть.

(Отметим, что на другом коллаже, опубликованном Минздравом, этот пластырь есть, но не ясно, к этой ли аптечке он относится).

Назофарингеальные трубки, имеющиеся в индивидуальных аптечках, должны быть подобраны индивидуально под каждого бойца.

«Антисептики — вещь хорошая, и хлоргексидин тоже, ведь его можно лить даже в раны, но на это в бою нет времени и возможности. Когда рану тампонишь, обрабатывать ее антисептиком не будешь».

На еще одной фотографии с полигона — разложенные, словно на выставке, медицинские препараты

Травматолог обращает внимание, что это другая аптечка — не индивидуальная, а групповая. Она предназначена не для самопомощи, а для помощи другому человеку.

В ней:

— бинт;

— кровоостанавливающий жгут турникетного типа;

— хлоргексидин — антисептик;

— перчатки;

— окклюзионный пластырь (предотвращает попадание воздуха, влаги и микроорганизмов в рану из окружающей среды);

— гемостатический пластырь (предназначен для остановки кровотечений из неглубоких поверхностных ран);

— шприцы-тюбики с морфином;

— хирургические инструменты (ножницы, сжиматель);

— перекись водорода;

— йод;

— антибиотик;

— армированный скотч (им фиксируется шина, налагается на бинт или повязку, защищает от влаги и грязи);

— воздуховод (предназначен для восстановления и поддержания дыхания во время реанимационных действий, общего наркоза и обморочных пациентов);

— таблетки.

Анастасия Махомет замечает, что групповая аптечка собрана по той же логике, что и индивидуальная. Она неплохая, но есть вопросы к качеству и количеству того, что в ней лежит.

На фотографии в комплекте бойца-спасателя видны только два окклюзионных пластыря. Хотя комплект должен быть рассчитан на оказание помощи десяти бойцам — речь не о двух наклейках точно.

У парамедиков, отмечает Анастасия, всегда есть запас кровоостанавливающих жгутов, бандажей, назофарингеальных трубок и других необходимых препаратов и снаряжения.

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