Британская разведка: Угроза окружения нависла над правым флангом Бахмутской группировки РФ 7.01.2023, 10:07

К этом приведет наступление ВСУ под Кременной.

Бои вблизи Кременной Луганской области продолжаются, несмотря на так называемое «перемирие», о котором заявлял российский диктатор Владимир Путин. Однако этот участок фронта может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается в сводке британской разведки.

По данным разведчиков, Кременная остается местом, где проходят ожесточенные бои. Последние три недели бои идут в основном на лесистой местности к западу от города.

«Поскольку хвойный лес обеспечивает некоторое укрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, обе стороны, скорее всего, вовсю пытаются точно корректировать артиллерийский огонь», - говорится в сообщении.

Вероятно, бои в этом направлении сводятся к операциям пехоты на коротких дистанциях. Однако британская разведка считает, что успехи ВСУ вблизи Кременной могут стать угрозой для оккупантов у Бахмута.

«Российское командование, скорее всего, расценит давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского сектора, который, по их мнению, является ключевым для обеспечения возможности любого будущего наступления для оккупации остальной части Донецкой области», - отмечает разведка.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия продолжает обстреливать позиции наших защитников, несмотря на «путинское перемирие».

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