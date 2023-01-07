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В Украине ликвидировали сына высокопоставленного представителя Кадырова

  • 7.01.2023, 10:12
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В Украине ликвидировали сына высокопоставленного представителя Кадырова

Оккупант отправился на войну «добровольцем».

В Запорожской области ВСУ ликвидировали сына представителя Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском АО.

34-летнего Джамбулата Заураева, отправившегося на войну в Украину в качестве добровольца в составе «Тик-ток войск», ликвидировали в Запорожской области. Похоронили его в Чечне 3 января, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Джамбулат являлся сыном Абубакара Заураева - представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском АО», - говорится в сообщении.

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