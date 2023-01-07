Какой должна быть настоящая кутья: лучшие рецепты на Рождество 7.01.2023, 10:42

Способы приготовления обрядового блюда могут сильно отличаться.

Кутья - главное блюдо на рождественском столе. Ее подают как на Святой вечер, так и на само Рождество (25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по юлианскому).

В каждой семье кутью готовят по-разному, и почти каждая хозяйка уверена, что ее рецепт - самый правильный. Правда же в том, что кутья - обрядовая поминальная каша, которую издавна готовили из самых разных круп. Это может быть неочищенная или очищенная пшеница, перловая крупа, рис, овес или ячмень, пишет apostrophe.ua.

Основное в рождественской кутье - наличие самого зерна, которое символизирует вечную жизнь и достаток. Другие добавки в кутье также имеют сакральное значение: мак - символ великого множества Божьих милостей, а мед - Божьего слова и чистоты.

Нет единственно правильного рецепта кутьи, потому смело готовьте на праздничный стол ту кашу, которая вам больше нравится. Она может быть рассыпчатой или жидкой, с пряностями, орехами, цукатами и сухофруктами. Главное - различать постную и скоромную кутью. На Святой вечер и Крещенский сочельник (18 января) принято есть постную кутью, без масла и сливок, а на само Рождество в кутью можно добавлять масло и сливки по вкусу.

Самый простой рецепт кутьи из пшеницы

Шлифованное зерно пшеницы тщательно промываем, заливаем водой на 2 пальца и ставим вариться до мягкости. Мак обдаем горячей водой, сливаем ее и в макитре перетираем с сахаром до появления молочка. Перемешиваем вареную пшеницу с маком, добавляем по вкусу сахар, мед, узвар, запаренный изюм или сухофрукты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».