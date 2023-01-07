Не только «Героям слава»: выступление Галкина в Дубае вызвало истерику у россиян 4 7.01.2023, 10:48

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Пропагандисты не могут прийти в себя из-за пародии артиста на слова Лукашенко.

В России продолжаются бурные обсуждения выступление Максима Галкина в Дубае, где он прокричал со сцены «Героям слава!» в ответ на «Слава Украине», пишет glavred.info.

Писатель-пропагандист Захар Прилепин считает, что Галкин, который не боится говорить правду и высмеивать путинскую Россию, «окончательно потерял берега и превратился в русофоба».

"Галкин пошутил про «боевых уток», «биологическое оружие», и вспомнил «откуда на Беларусь готовилось нападение» (фраза Лукашенко в начале войны, ставшая мемом - ред.). Там вообще множество самых подлых шуток про российскую армию. Также он высмеял заявления о «спящих нацистах» в РФ. Ссылку на видео давать не буду», - пожаловался пропагандист.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

«Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что «приличные люди» не платят за искренность и честность.

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