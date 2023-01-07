В Брестском районе произошел масштабный пожар на птицефабрике «Дружба»5
- 7.01.2023, 10:50
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Погибли 2340 цыплят-бройлеров.
В здании птичника в деревне Приборово Брестского района 6 января произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о загорании в здании птичника на территории ОАО «Птицефабрика Дружба» поступило спасателям в 23.22. В результате пожара уничтожено 18 погонных метров транспортерной ленты навозоудаления. В огне погибли 2340 цыплят-бройлеров.
Причина пожара устанавливается.