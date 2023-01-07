«Сотни россиян гниют в открытом поле: из них, как в кино, строят стены» 2 7.01.2023, 10:58

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Фото: Depo.ua

Шокирующие свидетельства о боях под Бахмутом.

Известный продюсер Александр Роднянский написал о том, почему Бахмут устоит.

– Мне написала знакомая. Она плакала. От ужаса и счастья, – пишет Александр Роднянский. – Ей важно было поделиться со мной своим переживанием. На днях ее мужа, интеллигентного человека, владеющего девятью языками, отца двух прекрасных девочек, мужчину, который уже 25 февраля отправил свою семью в безопасность и отправился добровольцем в военкомат, перевели под Бахмут…

После продолжительного молчания он наконец написал жене. Она, прочтя его смс, почувствовала себя зрителем «Дюнкерка». Только в реальной жизни. Сквозь собственные слезы. Так она мне написала.

Судите сами. Ниже смс мужа. Фамилии его я намеренно не называю. Разрешение на публикацию истории у своей знакомой я получил.

«Здравствуйте. Был на позициях под Бахмутом. Это армагеддон, нас крыли минометами, танками, авиацией, забросали ВОГи дронами, в небе тоже видел фосфор, но били не по нам. Мы из всего взвода остались втроем, остальные отступили. Вытаскивали 300 и 200. Я весь в грязи и чужой крови. Но мы выстояли. Вернулись, мечтаю о прачечной и бане».

Вот такой смс. Наверное, таких немало. Представьте, что там происходит. Каждый день. С тысячами людей.

Многие месяцы российские войска ежедневно атакуют Бахмут и каждый раз откатываются назад, оставляя за собой тела новых и новых убитых. Очевидцы пишут, что сотни трупов россиян просто гниют в открытом поле. Там, говорят, есть реальные поля мертвых тел… Из которых, как в кино, строят стены и используют их как укрытие…

Украинские войска героически защищают город. И многие из украинцев тоже гибнут. Я с ужасом думаю о трагедии семей.

Когда читаешь такие сообщения, как то, что получила от своего мужа моя знакомая, понимаешь, что Бахмут устоит. Что его не сдадут. Такое в этом смс есть спокойное удивительное мужество.

Но каждый раз, читая о войне, убийствах людей, крови и грязи, я задаюсь одним и тем же вопросом.

Тем самым, который так сильно озвучил рэпер Влади: «Как это, бл*ть, возможно?»

За войну и агрессию виновные будут наказаны. Иначе не будет.

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