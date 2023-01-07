Анджей Дуда поздравил православных и греко-католиков с Рождеством на белорусском языке

Анджей Дуда поздравил православных и греко-католиков с Рождеством на белорусском языке2
- 7.01.2023, 11:08
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Текст опубликован на официальном сайте президента Польши.
Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда поздравили православных и греко-католиков с Рождественскими праздниками, пожелав мира в Украине.
Поздравления на польском, украинском и белорусском языках размещены на официальном сайте президента Польши.
«Зычым вам, каб супольнае, традыцыйнае адзначэнне гэтага Раства Хрыстова ўмацоўвала веру ў перамогу дабра над злом.
Каляднае пасланне абвяшчае «мір людзям добрай волі». Няхай яно здзейсніцца ва ўсёй Польшчы, а таксама за ўсходняй мяжой нашай Айчыны, перадусім ва Украіне. Няхай Божае Дзіця благаслаўляе кожнага, хто адчувае патрэбу, а таксама тых, хто дапамагае ахвярам вайны», — говорится в поздравление.