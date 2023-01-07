закрыть
7 января 2023, суббота, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW: Объявление «перемирия» на Рождество ударило по самому Путину

1
  • 7.01.2023, 11:21
  • 3,534
ISW: Объявление «перемирия» на Рождество ударило по самому Путину

Инициатива была плохо воспринята российским военным руководством.

Вместе с тем, другие пропагандисты продолжили распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

Российского президента Владимира Путина подвергли критике свои же пропагандисты после объявления так называемого «рождественского перемирия». К скрытой критике подключился даже главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), «перемирие» было плохо воспринято российским военным руководством.

«Объявление о прекращении огня, скорее всего, будет по-прежнему вызывать невралгию у тех голосов в информационном пространстве, которые исторически поддерживали взаимодополняющие отношения с Путиным», - считают западные эксперты.

Вместе с тем, другие пропагандисты включительно с Дмитрием Медведевым продолжили распространять нарратив о том, что Путин является «защитником религиозных ценностей и морали».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко