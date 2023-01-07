ISW: Объявление «перемирия» на Рождество ударило по самому Путину 1 7.01.2023, 11:21

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Инициатива была плохо воспринята российским военным руководством.

Вместе с тем, другие пропагандисты продолжили распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

Российского президента Владимира Путина подвергли критике свои же пропагандисты после объявления так называемого «рождественского перемирия». К скрытой критике подключился даже главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), «перемирие» было плохо воспринято российским военным руководством.

«Объявление о прекращении огня, скорее всего, будет по-прежнему вызывать невралгию у тех голосов в информационном пространстве, которые исторически поддерживали взаимодополняющие отношения с Путиным», - считают западные эксперты.

Вместе с тем, другие пропагандисты включительно с Дмитрием Медведевым продолжили распространять нарратив о том, что Путин является «защитником религиозных ценностей и морали».

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