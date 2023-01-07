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Начальник поезда «Киев – Бердянск» в бою под Соледаром ликвидировал трех оккупантов

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  • 7.01.2023, 11:17
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Начальник поезда «Киев – Бердянск» в бою под Соледаром ликвидировал трех оккупантов

Опубликовано видео.

Появилось интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с защитником Украины Романом (позывной Трак).

Роман каждый день ведет ближний бой в Соледаре.

В гражданской жизни он был начальником поезда «Киев – Бердянск». А сейчас является сержантом 46-й десантно-штурмовой бригады.

Юрию Бутусову Роман рассказал о бое, в котором лично уничтожил трех российских оккупантов.

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