Начальник поезда «Киев – Бердянск» в бою под Соледаром ликвидировал трех оккупантов

Начальник поезда «Киев – Бердянск» в бою под Соледаром ликвидировал трех оккупантов1
- 7.01.2023, 11:17
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Появилось интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с защитником Украины Романом (позывной Трак).
Роман каждый день ведет ближний бой в Соледаре.
В гражданской жизни он был начальником поезда «Киев – Бердянск». А сейчас является сержантом 46-й десантно-штурмовой бригады.
Юрию Бутусову Роман рассказал о бое, в котором лично уничтожил трех российских оккупантов.